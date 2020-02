Irina Shayk e Bradley Cooper si evitano al BAFTA 2020

La fine della storia d’amore tra Irina Shayk e Bradley Cooper non è passata inosservata, nonostante la coppia sia stata sempre molto riservata. E le recenti parole di Irina Shayk hanno riacceso l’attenzione nei confronti della ex coppia, rivelando quanto sia difficile essere una madre single ma non mostrando astio nei confronti dell’ex. Tutti sono stati attenti a leggere qualche segnale durante i BAFTA 2020, ma i due si sono evitati e non sono mai stati visti vicini. Sia Irina che Bradley hanno partecipato all’evento post BAFTA, il British Vogue’s Fashion & Film Party 2020, organizzato in collaborazione con Tiffany & Co.

“I wanted to wear something that makes me feel sexy and comfortable,” Shayk told #BritishVogue. https://t.co/VOzFHnFKB3 — British Vogue (@BritishVogue) February 3, 2020

Nonostante Irina abbia ammesso le sue difficoltà nella gestione quotidiana di figlia e lavoro è apparsa splendente in un un vestito Burberry composto da un body color pelle e da un abito a rete trasparente impreziosito da cristalli, abbinato a una serie di gioielli scintillanti di Tiffany & Co. Il direttore creativo di Burberry, Riccardo Tisci ha rivelato a Vogue “Era qualcosa su cui abbiamo lavorato insieme. Voleva apparire forte, sexy e femminile. Vedo questo vestito come la rappresentazione della codificazione di tutta la mia carriera – è il vocabolario del mio lavoro ma anche la sua evoluzione da quando sono alla Burberry“. La modella sul red carpet sembrava molto a suo agio e ha sfidato il freddo intrattenendosi con i fan e prestandosi anche a fare qualche foto. Bradley Cooper invece sembrava più cupo e qualche fan sui social media ha anche fatto notare il suo viso annoiato durante la premiazione, mentre in compagnia di Robert De Niro e Laura Dern, ad un ulteriore evento organizzato in serata da Netflix, sembrava aver ritrovato il sorriso.