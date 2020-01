Ci sono coppie di cui si sa tutto, immortalate in ogni momento della loro vita, e altre che invece decidono di proteggere la loro vita privata. Bradley Cooper e Irina Shayk sono stati così durante la loro relazione e anche quando questa è finita, l’estate scorsa. Ma adesso per la prima volta Irina decide di parlare e lo fa con il cuore in mano.

Durante un’intervista a Vogue UK ha dichiarato «Penso che in tutti i buoni rapporti si porti il meglio e il peggio – è la natura dell’essere umano. Due grandi persone non devono per forza formare una buona coppia. Penso che siamo stati molto fortunati a vivere ciò che provavamo l’uno per l’altra». Non sembra provare risentimento per il suo ex, a cui riserva parole di apprezzamento. Ma ciò non toglie che la modella non si senta in difficoltà a vivere la sua nuova condizione di madre single.

Nella stessa intervista ha infatti ammesso «La vita senza B è un terreno nuovo. È difficile trovare un equilibrio tra l’essere una madre single e l’essere una donna che lavora e che si occupa del proprio lavoro. Fidati, ci sono giorni in cui mi sveglio e penso: ‘Oh mio Dio, non so cosa fare, sto cadendo a pezzi». Irina mostra così il suo lato più umano e per la prima volta ci mostra la sua fragilità.

Bradley non è un padre assente, la gestione di Lea De Seine, di due anni è al 50% e il padre è stato spesso immortalato in atteggiamenti amorevoli con la figlia, ma Irina si sente comunque sotto pressione, come qualsiasi madre single.