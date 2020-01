Jacques e Gabriella di Monaco scatenati alla Festa di Santa Devota

La scena è tutta loro, Jacques e Gabriella di Monaco, accompagnati da mamma Charlene Wittstock e papà Alberto, si scatenano alla Festa di Santa Devota. I due gemellini di casa Grimaldi conquistano tutti durante le celebrazioni e il falò, uno dei più tradizionali appuntamenti del Principato.

Charlene Wittstock sembra ritrovare il sorriso per una sera al fianco dei suoi figli, i gemelli di Jacques e Gabriella. La Principessa Triste infatti è sotto il radar della stampa da mesi per la possibile crisi con il Principe Alberto. Però proprio Charlene, in una intervista con la rivista sudafricana Huisgenoot, aveva smentito, parlando di un malessere nato dalla lontananza della sua famiglia in Africa.

Così la famiglia reale ritorna unita sotto i riflettori dopo molti mesi d’assenza. Charlene e Alberto di Monaco tengono per mano Jacques e Gabriella, elegantissimi ma molto irrequieti. Sorrisi, abbracci, giochi, sembrano il ritratto di una famiglia come tante. Santa Devota è la patrona del Principato di Monaco, e dopo il rito religioso è stato il momento del tradizionale falò, che ha entusiasmato i gemellini.

Jacques e Gabriella, 5 anni appena compiuti, attirano l’attenzione dei media ad ogni uscita pubblica, tra look da red carpet e atteggiamenti da piccoli divi. Divertenti e per niente a disagio davanti ai fotografi, papà Alberto di Monaco ha scelto di introdurli alla vita monegasca fin da piccoli. I bambini devono, secondo lui, imparare sin da subito quella che sarà la loro vita da adulti.

Cappottino rosso per lei, blu per lui, come Charlene, che nonostante la tonalità blu elettrico e il rossetto rosso vivo non risulta fuoriluogo, ma esalta la sua bellezza. Nel 2020 tornerà il sereno in casa Grimaldi? Tutti se lo augurano, soprattutto per i piccoli principi di Monaco.