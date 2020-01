Charlene di Monaco è triste e confessa perché non sorride mai

Charlene di Monaco per la prima volta si racconta in un’intervista e spiega perché non sorride quasi mai in foto. La moglie del Principe Alberto non rinnega la sua scelta di vivere nel Principato ma sente tantissima nostalgia del Sudafrica, suo paese natale. La “Principessa Triste” si apre a confidenze che spiegano il suo malessere.

Charlene Wittstock, intervistata dalla rivista sudafricana Huisgenoot, parla per la prima volta del distacco dalla sua famiglia e la sua terra:

“Sono una privilegiata avendo questa vita, ma spesso mi mancano la mia famiglia e i miei amici in Sudafrica. Mi capita di essere triste perché non posso essere sempre lì con loro quando ne hanno bisogno“.

La Principessa racconta il suo anno difficile: “Per me è stato un anno davvero doloroso, che mi ha colpito pesantemente. Spesso scrivono di me che non sorrido mai, che sono gelida, ma non sanno cosa capita dentro di me“.

Suo padre, Michael, ha subito un delicato intervento chirurgico, e due dei suoi migliori amici nel suo paese natale sono morti a soli 10 giorni di distanza.

Una fonte di gioia per Charlene è stata portare lo scorso febbraio i suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella, per la prima volta in Sudafrica.

“Desideravo da tanto tempo portarli con me nella terra in cui sono cresciuta. Il sogno si è finalmente realizzato, un’esperienza unica per tutta la famiglia” racconta commossa.

“Ho mostrato loro tanti luoghi a me cari e Benoni, la città nella quale sono cresciuta. Erano impazienti di rivedere i nonni. Sull’aereo guardavamo il panorama estasiati e mi hanno detto: ‘Vieni da qui mamma? Wow, è enorme’“.

Charlene ha comunque un pezzo di famiglia con sé a Monaco. Suo fratello Gareth, imprenditore nel settore del caffè, vive con sua moglie nel Principato, e viene spesso fotografato al fianco della Principessa e dei gemelli.