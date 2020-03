James Middleton: anche le sue nozze a rischio per il Coronavirus

James Middleton sembra sia intenzionato a rimandare le nozze con Alizee Thevenet a causa dell’emergenza Coronavirus. La coppia aveva pianificato il matrimonio per l’estate 2020. Dopo il matrimonio della Principessa Beatrice con l’imprenditore Edoardo Mapelli Mozzi anche quello del fratello di Kate Middleton, solo in parte reale, sembra debba svolgersi con una cerimonia privata o persino essere rimandato. Quest’anno convolerà a nozze anche Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, anche se la data non è stata ancora svelata.

Secondo una fonte del Daily Mail James Middleton, fratello di Kate, avrebbe intenzione di rimandare le nozze a causa dell’emergenza globale. Un matrimonio anglo francese, date le origini della sposa. in questo momento sembra essere irrealizzabile. Così come quello di Beatrice e Edoardo, di origini italiane. Buona parte degli invitati di entrambe le cerimonie non potrebbe volare nel Regno Unito al momento. Secondo la fonte i due fidanzati preferirebbe sposarsi quando l’emergenza sarà finita. James in questi giorni è in quarantena insieme ai suoi amici pelosi. Tramite il suo profilo Instagram il fratello della Duchessa ha condiviso uno scatto in cui cena con i suoi cani. Non ci sono però gossip o post sui preparativi del grande evento.

James e Alize si sono conosciuti nel 2018 al South Kensington Club. Inizialmente l’imprenditrice francese non aveva idea di chi fosse James. I due si sono frequentati nel corso di questi ultimi due anni e proprio qualche mese avevano ufficializzato il loro matrimonio per l’estate 2020.