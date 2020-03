James Middleton condurrà un programma tv sulla pet therapy

James Middleton , fratello della Duchessa Kate, condurrà un programma tv sulla pet therapy. Secondo alcune indiscrezione il fratello minore di Kate Middleton sbarcherà in tv parlando dei problemi legati alla depressione e all’aiuto che fornisce la pet therapy. Questa terapia prevede il coinvolgimento di animali, quali cani e gatti solitamente, per aiutare il malato nella guarigione. Lui stesso ha tratto grande benefici dai suoi cani.

James Middleton, come noto, negli ultimi anni ha attraversato una profonda depressione, un “male oscuro” come lui stesso lo definisce. Grazie all’aiuto dei suoi cuccioli di cane Ella, Mabel, Inca, Zulu e Luna, l’uomo è riuscito a ritrovare la serenità. I cinque cani, anche dopo la terapia, continuano a essere parte integrante della vita di James. Il profilo Instagram del fratello di Kate Middleton è ricco di loro foto.

Nel 2017 il più giovane dei Middleton aveva iniziato a soffrire di depressione, arrivando a sfiorare il suicidio. Quando ha capito a cosa andava incontro James ha deciso di riprendere in mano la sua vita. Grazie alla pet teraphy il ha sconfitto la depressione e oggi è uomo più forte. La vicinanza e l’amore dei cinque cuccioli sono stati fondamentali per lui.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi, James Middleton sarà il conduttore tv di un documentario intitolato proprio I super cani di James Middleton. Il docu film spiegherà come gli animali possano aiutare le persone nel percorso di guarigione dalla depressione. Non ci sono informazioni precise riguardo al progetto, si vocifera soltanto che James sia in trattativa con la casa di produzione Fullwell 73 per sviluppare il documentario.

Oggi l’imprenditore, guarito dal male oscuro, sta per sposare la compagna Alizee Thevenet. I due si sono fidanzati ufficialmente lo scorso ottobre, e convoleranno a nozze nel corso del 2020.