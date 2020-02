Dalla Lamborghini a Jennifer Lopez e Beatrice: le nozze più attese dell’anno

Jennifer Lopez, Elettra Lamborghini e la Principessa Beatrice di York sono solo alcune dei nomi noti che convoleranno a nozze quest’anno. Tanti i matrimoni vip molto attesi nel 2020, tra colpi di scena, abiti da sposa haute couture e liste degli ospiti degni della notte degli Oscar. Vediamo chi si sposerà nei prossimi mesi.

Il matrimonio più atteso a Hollywood è certamente quello di Jennifer Lopez con l’ex giocatore di baseball professionista Alex Rodriguez. Dopo tre divorzi, JLo è pronta a pronunciare il sì per la quarta volta. Il fidanzamento ufficiale è avvenuto lo scorso marzo, ovviamente con un annuncio via social. I bene informati però assicurano: saranno nozze intime, con i quattro figli della coppia, parenti e amici stretti. Intanto l’artista sta girando un film proprio a tema, Marry Me, che vedremo nelle sale a fine 2020.

Restando nell’ambito hollywoodiano a breve diranno sì anche la cantante Katy Perry e l’attore Orlando Bloom. Loro si sono ufficialmente fidanzati proprio a San Valentino 2019. Anche Emma Stone dirà di sì a Dave McCary, attore comico e autore di Saturday Night Live. Anche Scarlett Johansson potrebbe cedere alle sue terze nozze, questa volta con il comico Colin Jost.

Non mancherà l’annuale dose di nozze reali. La Principessa Beatrice di York e l’imprenditore Edoardo Mapelli Mozzi si sposeranno il prossimo 29 maggio, ma senza la grande diretta televisiva che spetta ai Windsor, a causa degli scandali del Principe Andrea. Intanto James Middleton, fratello della Duchessa Kate, pare abbia chiesto la mano della fidanzata Alizee Thevenet, pronto a portarla all’altare.

Non mancheranno nozze italiane. Elettra Lamborghini, reduce da Sanremo 2020, si è fidanzata ufficialmente con il dj Afrojack, e tutti sono curiosi di scoprire il suo sorprendente abito da sposa. Restando in Italia il 2020 vedrà il coronamento del sogno d’amore di Luca Argentero e Cristina Marino, in attesa del primo figlio, e di Simona Ventura con il giornalista Giovanni Terzi.