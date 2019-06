James Middleton ha superato la depressione: si sente di nuovo se stesso

James Middleton ha raccontato di aver superato la depressione e di sentirsi di nuovo se stesso dopo la recente battaglia contro il deficit d’attenzione: il fratello di Kate Middleton ha dichiarato, in un’intervista con la rivista Tatler, di aver superato il tutto senza far affidamento sulle sue “parentele reali”. Per molti che conoscono la sua vicenda personale il merito va ai suoi cinque cani e alla nuova fidanzata, Alizee Thevenet.

“Ora mi sento di nuovo me stesso. Ho contato solo sulle mie forze, dovevo essere indipendente, dovevo riuscire a superarlo da solo” ha raccontato il fratello di Kate Middleton alla rivista Tatler.

“Conduciamo vite differenti e separate“, dice poi James Middleton parlando di sua sorella Kate e il Principe William. Il giovane imprenditore ha sottolineato come l’attenzione nei suoi confronti in quanto “fratello di“ lo disturbi.

“Quando c’è interesse verso di me, per come sono fatto io, sono felice. Se c’è interesse verso di me per arrivare a loro assolutamente no“.

Pare che proprio lo stress per l’ingresso nella Royal Family più chiacchierata del mondo e i riflettori puntati addosso abbiano causato la sua depressione. Infatti James Middleton ha scoperto di soffrire di deficit d’attenzione, con il quale non aveva mai avuto a che fare prima, causa dei suoi continui malumori.

“Essere giudicato per ogni cosa che facessi mi causava stress, tensione, mi sentivo osservato. Unito al defict d’attenzione, che non mi faceva svolgere correttamente il mio lavoro, mi sentivo un fallito. Al tempo stesso mi sentivo in colpa per essere nel letto in preda all’ansia“.

James Middleton dichiara di aver fatto affidamento solo sulle sue forze, e non fa accenni alla famiglia, specie a mamma Carole, che pare abbia sempre sottoposto Kate, Pippa e James a forti pressioni.

Ora il fratello della Duchessa, che ha posato in campagna con i suoi cani per un servizio fotografico che accompagna l’intervista su Tatler, ha trovato anche l’amore. Lei si chiama Alizee Thevenet, ha 29 anni, è una consulente finanziaria francese, e per ora non si parla di nozze.

“La mia vita privilegiata non mi ha salvato dalla depressione”, ha concluso James Middleton. Un messaggio importante, anche di speranza, per tutti.