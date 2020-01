Jane Fonda rivela il segreto della sua eterna giovinezza

Sembra che il tempo si sia fermato per Jane Fonda! Il 21 Dicembre scorso l’attrice ha compiuto ben 82 anni ma, nonostante l’età che avanza, continua a sfoggiare una forma davvero smagliante.

La star di Hollywood non nasconde nessun elisir di lunga vita ma, così come lei stessa ha confermato, è tutto merito di una routine quotidiana che mantiene costante da anni. In un’intervista ad che la prima regola in assoluto è praticare quotidianamente attività fisica: da giovanissima si è dedicata alla danza per poi scoprire una passione particolare per lo stretching che precedeva gli allenamenti. Da quel momento in poi non ha potuto più fare a meno del fitness, tanto da lanciare negli anni Ottanta i primi video in VHS dal titolo Jane Fonda’s Workout.

Il segreto è quindi, quello, di tenersi allenati costantemente seguendo una fitness routine quotidiana: “Cominciate a fare sport da giovani e in futuro ve ne sarete grati“. Attualmente l’attrice ogni mattina comincia la giornata con una serie di allenamenti dedicandosi ad una sessione di esercizi ancor prima di fare colazione.

Per quanto riguarda l’alimentazione, Jane ha ammesso che il suo segreto non è seguire una dieta dimagrante ma ascoltare il suo corpo e prenderlo come unica misura di riferimento osservandone ogni cambiamento. L’unica regola che segue è mangiare sano e spesso, consumando snack salutari. È questo stile di vita che rende l’attrice ultraottantenne sempre in forma e giovane nel corpo e nello spirito: “Non sono preoccupata di prendere peso perché so che mangiare sano e fare sport mi terrà alla larga dai chili di troppo“.