Jane Fonda si schiera con Bernie Sanders: solo lui si occuperebbe del cambiamento climatico

Jane Fonda si schiera apertamente con Bernie Sanders poiché solo lui si occuperebbe del cambiamento climatico. L’attrice è da tempo in prima linea per le battaglie sul cambiamento climatico e sulla difesa dei diritti degli animali. Jane, dichiaratamente anti Trump, prima della manifestazione di Greenpeace ha elogiato Sanders. “Dobbiamo portare alla casa Bianca un Presidente che si occupi del cambiamento climatico, c’è n’è solo uno, Bernie Sanders.”

L’attivista ha sfilato durante il corteo insieme alle co-star di Grace & Frankie Lily Tomlin e Sam Waterston. Assieme a loro c’erano anche Rosanna Arquette, Diane Lane e Lana Parrilla. Durante il corteo Jane Fonda ha elogiato la figura di Sanders definendolo “l’unico uomo che ha a cuore il cambiamento climatico“. Fortunatamente per l’attrice, questa volta la manifestazione non si è conclusa con un suo arresto. Jane Fonda è sempre stata attiva sui temi dell’inquinamento e della protezione del pianeta.

Durante la cerimonia degli Oscar 2020 l’attrice si è presentata sul red carpet con un vestito riciclato. Un chiaro segno di protesta. Sin dai primi anni settanta la donna è stata una fervente attivista e solo nel corso dell’ultimo anno ha collezionato oltre cinque arresti. Fortunatamente il suo avvocato ha ottenuto uno sconto della pena. La Fonda deve evitare di essere arrestata per i prossimi tre mesi a Los Angeles.

L’attrice non ha avuto mai paura di dire la sua e vista l’agenda politica che attende l’America nei prossimi mesi, sicuramente sarà in prima linea sia per il clima che per i diritti degli animali, e non solo. Tra un arresto e un protesta, l’attrice è anche impegnata nella registrazione della settima stagione di Grace & Frankie, che secondo le indiscrezioni potrebbe essere l’ultima. Lo show è stato uno di maggiore successo degli ultimi anni sulla piattaforma streaming Netflix.