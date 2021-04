Jean Paul Gaultier, lo stilista francese in 20 frasi

Geniale e anticonformista, conosciuto ai più come l’enfant terrible dell’Haute Couture, Jean Paul Gaultier è il maestro dello stile parigino che non ha mai smesso di essere un “sovversivo sentimentale“. Annuncia la sua omosessualità da fanciullo in un mondo ancora pieno di pregiudizi e stereotipi con cui ha dovuto lottare.

Nonostante non abbia mai frequentato una scuola per stilisti è riuscito a diventare uno dei designer più acclamati e famosi della moda. La sua storia di vita è costellata da citazioni e aforismi che sono diventati nel corso del tempo delle frasi indimenticabili.

Vita e carriera dell’enfant terrible de la mode

Jean-Paul Gaultier nasce ad Arcueil il 24 aprile 1952 e cresce nei sobborghi urbani di Parigi. Da bambino non riesce a integrarsi con i suoi coetanei a causa del suo carattere timido e alla sua innata saggezza che lo rende più maturo della sua età. Figlio di un contabile e di una cassiera, il punto di riferimento della sua vita è la nonna alla quale è molto legato. La sua vita cambia all’improvviso come lui stesso a raccontato: “Un giorno la maestra si accorse che stavo disegnando delle ballerine delle Folies Bergère, tutte piume e paillettes. Mi picchiò sulle dita con la riga e per punizione mi attaccò il disegno sulla schiena obbligandomi a fare il giro della classe (…) A partire da quel giorno, tutto è cambiato“. Da quel momento, infatti, i suoi compagni hanno iniziato a notare i suoi disegni evidenziandone il grande talento.

Inizialmente, tenta di affermarsi inviando le bozze dei suoi disegni ai vari stilisti illustri dell’epoca, finché, nel 1970, viene notato dallo stilista Pierre Cardin che lo assume come assistente. Successivamente, Jean-Paul Gaultier presenta la sua prima collezione dallo stile irriverente e anticonvenzionale. Ispirandosi alla moda streetwear, fa sfilare in passerella modelle over age dalle forme burrose o con piercing e tatuaggi. I giornalisti presente alla sfilata scrissero: “Ha un certo talento e molto coraggio“. Infatti, lo stilista francese ha riscritto i codici della moda sfoggiando ironia e avanguardia nelle sue creazioni. A lui si deve il merito di aver trascinato la moda nell’era del pop rendendo possibile il rifiuto della distinzione di genere. Grazie a Jean-Paul Gaultier, l’uomo indossa la gonna mentre la donna ha assunto uno stile androgino indossando pantaloni mascolini.

Nel gennaio del 2020 il geniale designer annuncia il suo ritiro dal mondo delle passerelle senza sancirlo in un addio.

Presso lo Chatelet Theatre di Parigi va in scena uno dei momenti più indimenticabili della sua carriera che compie 50 anni. Più di 250 abiti presentati e che hanno riassunto gli stili più diversi e rappresentativi del suo lavoro dal quale lo stilista si prende una pausa festeggiando “Con molti amici, con cui ci divertiremo fino a tardi“, come ha annunciato.

I capi delle star di Jean Paul Gaultier

Con le sue collezioni di pret-à-porter e Haute Couture uomo e donna, Jean Paul Gaultier riassume lo spirito irriverente e provocatorio negli abiti che realizza. Tra questi un grande classico ormai elevato a legenda della moda è il corsetto con coppe a forma di cono realizzato per Madonna in occasione del Blond Ambition World Tour 1990.

In occasione della cerimonia degli Oscar 2008 veste Marion Cotillard che ha ritirato la prestigiosa statuetta con indosso un suo abito fasciante dal modello a sirena, dallo stile indimenticabile. Anche Rhianna e Katy Perry hanno sfoggiato in svariate occasioni importanti gli abiti firmati Jean Paul Gaultier insieme ad Amanda Lear e Catherine Deneuve che si confermano tutte grandi amiche dello stile del famoso designer francese.

Le frasi più celebri di Jean Paul Gaultier