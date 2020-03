Brad Pitt ha presentato Alia Shawkat a Jennifer Aniston per rassicurarla

È ormai da molto tempo che si vocifera di un riavvicinamento sentimentale tra Brad Pitt e Jennifer Aniston, ma nelle ultime settimane le notizie di una liaison tra il divo di Hollywood e l’amica-collega Alia Shawkat avevano gettato nella disperazione i fan di questo ipotetico ritorno di fiamma.

Come si ricorderà, Brad e Aniston si erano separati nel 2005 a seguito del colpo di fulmine dell’attore con Angelina Jolie, sul set di Mr. & Mrs. Smith. Da allora però il matrimonio con la madre dei suoi figli è deflagrato, fino alla conclusione siglata nel 2016.

Di recente c’è stata solo una donna nella vita dell’interprete 56enne e questa è stata la 30enne Alia, vista più volta insieme al vincitore del premio Oscar per C’era una volta…a a Hollywood in un gran numero di occasioni pubbliche. Tuttavia ogni volta i due si affrettavano a ripetere l’antico mantra: “Siamo solo amici, è una coincidenza trovarci nello stesso posto nello stesso momento“. Eppure le foto mostravano un’intesa rara, persino al fast food.

A quanto pare, stando alle voci riportate da Woman’s Day New Zealand, Brad avrebbe voluto dimostrare quanto ripetuto più volte alla donna che gli interesserebbero davvero, e ha dunque presentato Alia a Jennifer, per farle capire che non ha nulla da temere.

Inoltre sembra ormai quasi certo che Alia sta frequentando altre persone e Brad vorrebbe che la sua relazione con la collega fosse vista come puramente platonica. La mossa sembra aver funzionato, in quanto Jennifer e la ragazza sarebbero diventate amiche per la pelle.

L’anonimo informatore ha così illustrato la situazione: “Alia si è avvicinata molto alla Aniston e ha persino scherzato dicendo di trovarla più attraente di Brad, e che preferirebbe uscire con lei. Lui d’altro canto la ritiene una persona tra le più belle al mondo, ma la considera una sorella su cui poter fare sempre affidamento“.

A questo punto, chiarito lo scenario emotivo, per Brad e Jen non resterebbe che la riscoperta dell’antica attrazione per tornare a essere la coppia d’oro di Hollywood che avevamo celebrato quasi 30 anni fa.