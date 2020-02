Jennifer Aniston: gli auguri di compleanno di Justin Theroux

Jennifer Aniston ha compiuto 51 anni lo scorso 11 febbraio, e anche questa volta non sono mancati gli auguri Instagram di Justin Theroux. Il secondo ex marito dell’attrice è rimasto legatissimo a lei, e spesso le scrive sui social. La coppia si vede ancora per via dei cagnolini che condividono, e non hanno mai nascosto di essere rimasti in ottimi rapporti. L’attore di The Leftlovers ha dichiarato in diverse interviste di aver accettato con fatica la fine del matrimonio.

“Affronta così il 2020 e un altro anno. Buon compleanno B” ha scritto Justin riferendosi a qualche nomignolo che i due usano. Anche nel 2019, in occasione del cinquantesimo compleanno di Jennifer Aniston, l’attore aveva scritto un dolce messaggio di auguri.

“Coraggiosamente amorevole. Coraggiosamente gentile. e Coraggiosamente divertente. Il tuo B“.

Tutti vorrebbero sapere cosa significa quella B, ma per ora resta un segreto tra i due. La ex coppia ha anche pianto insieme la scomparsa di uno dei loro cuccioli, la cagnolina Dolly.

I due non sono più apparsi pubblicamente insieme, ma pare si vedano spesso.

Dimenticando per un attimo Brad Pitt, che nonostante le voci di un forte riavvicinamento alla ex, resta in silenzio, Justin e Jennifer sembrano gli ex che tutti vorremmo.

“I due miei matrimoni sono stati entrambi di successo, secondo la mia opinione” aveva raccontato la Aniston a Elle nel 2018. “Quando sono terminati è stata una nostra scelta, abbiamo deciso di essere felici, e alle volte la felicità non può esistere senza certe scelte di vita“.

Jennifer Aniston e Justin Theroux sono stati sposati dal 2015 al 2017, ma non hanno mai svelato il motivo della rottura.