Brad Pitt e Jennifer Aniston: la loro amicizia durerà per sempre

L’amicizia tra Brad Pitt e Jennifer Aniston durerà per sempre, a detta di qualcuno che li conosce molto bene. Un’amica comune dell’ex coppia, Melissa Etheridge, parla in tv del rapporto unico che li unisce, e non da seguito alle voci di un possibile ritorno di fiamma. La ex coppia, sposata dal 2000 al 2005, lo scorso anno è tornata a parlarsi. A inizio anno l’abbraccio e i sorrisi di Brad e Jennifer ai SAG Awards 2020 avevano scatenato il gossip, ancora senza conferme o smentite, di un ritorno.

La cantante di matrimoni Melissa Etheridge, intervistata da Andy Cohen nel programma Watch What Happens Next ha parlato della forte amicizia che lega Brad Pitt e Jennifer Aniston.

“Oh, sapete cosa, io amo Brad e Jen insieme, loro sono, erano bellissimi” ha detto la donna, molto amica di entrambi. “Credo che rimarranno per sempre amici, perché sono due persone davvero speciale, che possono affrontare ogni cosa. Spero che questa amicizia duri, perché condividono un legame unico che non si può spezzare“.

Melissa Etheridge è amica di Brad e Jennifer da oltre vent’anni, e ha persino cantato al loro matrimonio nel 2000. La donna però non crede che i due torneranno insieme, anche se, per alcuni fan, le parole della cantante non negano una possibile reunion.

“Non fraintendere, ovviamente sarebbe bellissimo vederli insieme di nuovo. D’altro canto quelli erano i loro giorni di gloria, erano giovani e innamorati. Me li ricordo benissimo, sarebbe bello“.

Per qualcuno un semplice ricordo del passato, per altri una mezza conferma del riavvicinamento sentimentale per Pitt e Aniston. Intanto la ex coppia non è più stata avvistata insieme dal mese di febbraio, e non ha mai rilasciato dichiarazioni sui recenti gossip. Certo è che la loro amicizia sembra essere tornata forte. Nonostante il fatto che Angelina Jolie, ex moglie di Brad, non l’abbia presa per niente bene.