Jennifer Aniston: “Nel mio futuro vedo dei bambini”

Sembra che per Jennifer Aniston il tempo non passi mai e a dimostrarlo è arrivato un servizio fotografico in cui si è mostrata più in forma che mai!

In occasione del suo 51esimo compleanno, la rivista Interview Magazine ha pubblicato un nuovo photoshoot in cui l’attrice ha sfoggiato un corpo pazzesco in outfit super sexy. Jennifer ha condiviso alcuni scatti anche sul suo profilo Instagram mandando letteralmente in visibilio i suoi fan.

Nel post la diva hollywoodiana, fresca di vittoria ai SAG Awards, si è detta orgogliosa ed onorata di poter festeggiare con uno speciale dedicato a lei e ha colto l’occasione per ringraziare tutto lo staff del magazine per aver scelto di celebrare le donne di ogni età: “Compiere 51 anni è molto divertente“.

Le foto sono accompagnate da un’intervista fatta dalla sua amica e ‘sorella di un altro padre‘ Sandra Bullock in cui Jen ha parlato a cuore aperto delle sue radici e delle prospettive future. Dopo aver vissuto da bambina il divorzio dei genitori, l’attrice ha imparato a restare ottimista nonostante le difficoltà della vita: “Penso che venga dal fatto di essere cresciuta in una famiglia destabilizzata e in cui non ci si sentiva al sicuro. Vedere degli adulti che sono scortesi gli uni con gli altri, assistere ad alcune cose riguardo al comportamento umano che ti fanno pensare: Non voglio fare questo. Non voglio essere così. Non voglio provare questa sensazione che sto provando dentro di me adesso. Non voglio che nessun altro con cui entri in contatto si senta così“.

Guardando al futuro, l’ex star di Friends ha ammesso di avere un’immagine ben precisa nella sua testa: “Non è molto quello che mi vedo fare, è più come un piccolo screenshot nella mia testa. Lì sento l’oceano, vedo l’oceano, sento ridere, vedo bambini correre, sento il rumore del ghiaccio in un bicchiere, io che assaggio il cibo mentre cuoce. Questa è la gioiosa istantanea che c’è nella mia testa“.

Sembra, quindi, che all’attrice non manchi la voglia di maternità così come aveva dichiarato qualche tempo fa dopo la fine del suo secondo matrimonio: “Chissà cosa mi riserva il futuro in termini di un bambino e di una relazione. Ora, grazie alla scienza e ai miracoli, possiamo fare le cose in tempi diversi da quelli a cui eravamo abituati“.