Jennifer Lopez brilla ai SAG Awards 2020 con 9 milioni di diamanti

Jennifer Lopez ha brillato sul red carpet dei SAG Awards 2020 con diamanti dal valore di circa 9 milioni di dollari. La star, in un abito nero da sera disegnato da Georges Hobeika, ha lasciato tutti a bocca aperto con questo look davvero “prezioso“.

Jennifer Lopez è stata accompagnata agli Screen Actors Guild Awards dal compagno e futuro quarto marito Alex Rodriguez. I gioielli da sogno dell’attrice, in platino tempestati di diamanti, sono una parure di Harry Winston composta da collana, anello, orecchini e bracciale dal valore di 9 milioni di dollari.

Capelli raccolti morbidamente, tendenza del momento e della serata, e trucco minimal, la Lopez era in lizza per la vittoria come Miglior attrice non pratogonista per Le ragazze di Wall Street. Nonostante la nomination agli Oscar sia sfumata proprio poche ore fa, JLo ha ottenuto finalmente il suo momento di gloria nel cinema grazie alle tante candidature per questo ruolo.

Un’aggiunta preziosa alla sua carriera, e una diva unica che oscura tutte le altre sui red carpet delle premiazioni. L’abito disegnato da Georges Hobeika, scende dritto sul davanti e dietro si adorna con un fiocco e due strascichi. Un abito classico, impreziosito dai suoi diamanti dal valore inestimabile.

Il look, curato dai suoi stylist Rob Zangardi e Mariel Haenn, è stato completato da una borsa di Tyler Ellis e sandali Casadei.

Una vera e propria prova generale per la notte degli Oscar, ai quali, seppure senza nomination, ci auguriamo parteciperà, vincendo almeno sul red carpet.

Tra i prossimi progetti di Jennifer Lopez le sue nozze con l’ex giocatore di football Alex Rodriguez. Sono ancora senza data, ma a detta dei media molto vicine.