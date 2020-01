Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie incantano ai SAG Awards 2020

Il palco dello Shrine Auditorium ha ospitato i SAG Awards 2020 e si è illuminato della presenza di tre splendide attrici: Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie. Le tre protagoniste di Bombshell, pellicola diretta da Jay Roach, erano candidate come migliori attrici e pur essendo tornate a casa a mani vuote hanno approfittato dell’occasione per parlare al pubblico in sala della loro esperienza durante le riprese e dell’importanza del film.

Nicole Kidman ha dichiarato «Bombshell si basa su una storia potente e vera di cui tutti noi eravamo entusiasti di far parte», Margot Robbie ha descritto il film come «un film sulle donne con una carriera di successo in un ambiente di lavoro opprimente», mentre Charlize Theron ha concluso affermando che «Il film è anche un promemoria del fatto che non bisogna essere per forza d’accordo con il punto di vista di una persona per avvicinarsi a lei e alla sua storia con empatia».

Visualizza questo post su Instagram We want to hear from you - what is a piece of advice you would give to the generation of women behind you? Join the #BombshellConversation and see #BombshellMovie in theaters now if you haven’t already. 😉 Un post condiviso da Bombshell Movie (@bombshellmovie) in data: 23 Dic 2019 alle ore 10:00 PST

La Robbie e la Theron hanno ricevuto anche la candidatura per gli Oscar 2020, rispettivamente come attrice non protagonista la prima e come protagonista la seconda, mentre il film ha ricevuto la candidatura per il miglior trucco e le migliori acconciature. Durante la serata Nicole Kidman ha indossato un abito blu notte della collezione Michael Kors; Charlize Theron ha scelto una creazione Givenchy Haute Couture composta da un luccicante top argentato senza maniche abbinato a una gonna nera lunga e a vita alta con spacco sul davanti e Margot Robbie splendeva in un abito a quadri firmato Chanel.

Leggi anche:

Brad Pitt e Jennifer Aniston: le foto del bacio e dell’abbraccio ai Sag Awards 2020