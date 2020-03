Jennifer Lopez mostra le gambe toniche per la sua linea di scarpe (foto)

Jennifer Lopez lancia la sua prima linea di scarpe e borse con Camuto Gruop e DSW con una serie di scatti accattivanti che mostrano le gambe toniche. JLo, 51 anni in estate, mostra il fisico statuario nelle foto scattate dai grande fotografi di moda scatti della campagna sono firmati Luigi & Iango. Il lancio della linea sul rivenditore online di calzature avverà il 16 marzo e l’artista ha lanciato un sexy conto alla rovescia.

Jennifer Lopez ha scelto di collaborare con Camuto Group per la sua prima linea di calzature con una capsule collection che verrà venduta in esclusiva sul sito DSW. Nelle immagini dell’annuncio Jlo aveva scelto un look animalier e audace. Nelle nuove foto postate su Instagram invece Jennifer Lopez punta a qualcosa di più elegante e sexy, mostrando le gambe toniche.

“Sono così eccitata per questa nuova avventura” ha dichiarato Jennifer Lopez, annunciando questa nuova capsule collection che porterà il suo nome. I look scelti per gli scatti vogliono riprendere anche momenti della sua lunga carriera, e le città simbolo per lei.

“Ci sono così tante sfaccettature nella mia carriera, ed è quello che volevo portare alla mia collezione con Camuto Group e DSW. Questa collezione rappresenta tre città che sono diventate una parte così importante di quello che sono: New York, Los Angeles e Miami“.

Parlando dei due partner commerciali ha detto: “È stato incredibile costruire un marchio con il talentuoso team di Camuto Group. Con questa collezione, spero che le persone possano trovare le scarpe che amano ed esprimere più facce di se stesse. Rimanendo sempre fedeli al loro sé più autentico.”

“La mia visione d’insieme era quella di creare prodotti per tutte le donne, allo scopo di guidarle e ispirarle a credere in se stesse, per una vita basata su fiducia, empowerment e positività“.