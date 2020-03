Jennifer Lopez cita Jenny From The Block nel primo spot per Coach

Jennifer Lopez cita se stessa, o meglio il testo della sua hit Jenny From The Block, nel primo spot per Coach. Lo scorso novembre l’artista ha svelato che sarebbe stata il nuovo volto del brand per la collezione Primavera / Estate 2020. A gennaio sono arrivate le prime foto, scattate da Juergen Teller, ora ecco il video dello spot.

La linea d’abbigliamento di pelle, con un occhio più attento alle borse, si incentra su uno stile prettamente newyorkese, inclusivo e positivo. Per questo, fa sapere Stuart Vevers, a capo di Coach, la scelta di JLo come testimonial.

“Non importa dove vado, importa da dove provengo“. Jennifer Lopez si autocita nel primo spot per la collezione Primavera / Estate 2020. La frase, diventata simbolo dell’artista, è tratta dalla sua hit del 2002, Jenny From The Block. L’artista mette in risalto l’importanza delle sue radici, il Bronx, anche in questa nuova avventura nella moda.

“Sono entusiasta di questa collaborazione con Coach” ha detto Jennifer Lopez presentando il progetto “È un marchio senza tempo, del quale sono sempre stata fan e la prossima collezione parla davvero del mio stile personale, un mix tra uptown e downtown“. Il brano scelto per lo spot è Same Girl, altra canzone dell’artista dedicata alle sue origini.

Tra i capi più attesi la t-shirt con il volto di Barbra Streisand. La stessa cantante ha ripostasto sui social la foto di JLo con la maglietta, definendosi molto onorata.

La storia tra la Lopez e il brand ha anche un passato importante. Infatti nel 2002, nel video di All I Have, tratto dallo stesso album di Jenny From The Block, la cantante aveva indossato delle borse Coach.

“Ho adorato Jennifer ha indossato le borse Coach Signature nel suo video del 2002 All I Have. Viene da New York come Coach, come noi, ciò crea un legame autentico con la nostra eredità.” Queste le parole del direttore creativo di Coach, Stuart Vevers.