"Sono così felice e terrorizzata", il dolce video di Jessie J che annuncia la gravidanza

In moltissimi la ricordano per la sua hit del 2011, Price Tag con cui aveva scalato le classifiche entrando nelle playlist di tantissimi ascoltatori. Jessie J è ora incinta e ha annunciato la bella notizia con un dolcissimo video pubblicato sul suo profilo Instagram. La cantante britannica ha poi condiviso con i fan la sua gioia per la gravidanza, senza nascondere anche le paure.

Come descrizione al post, Jessie J ha scritto:

Sono così felice e terrorizzata di condividere finalmente questa notizia. Per favore, siate gentili con me. Onestamente, voglio solo piangere in pubblico in una tuta mangiando un sottaceto ricoperto di cioccolato, senza che mi siano fatte domande.

Il filmato si apre sulle note di un suo brano, Sunflower: piano piano scorrono alcuni fotogrammi che documentano la gravidanza della 34enne: dal test positivo, all’ecografia (a un certo punto si scorge anche il piedino del bambino), fino alle immagini di lei con il pancione, tra una sessione di registrazione e alcuni incontri con gli amici.

Così la cantante ha portato i fan nella sua quotidianità più intima, mentre, in preda a diverse emozioni, aspetta il suo bambino.

La felicità per il nascituro si accompagna però anche alla paura, come lei stessa ha scritto nella didascalia del video. Le preoccupazioni sono molte, dovute anche al fatto che nel 2021 Jessie J aveva subito un aborto spontaneo, perdendo così un figlio. Un’esperienza terribile che ha segnato poi tutto il corso della sua vita. Alla terza ecografia, i dottori le avevano tristemente riferito che non c’era più battito.

In passato, inoltre, aveva rivelato ai follower la sua intenzione di diventare mamma da sola, dopo la rottura col compagno Max Pham. Per quanto riguarda il figlio in arrivo, però, non si sa se sia frutto di un’inseminazione artificiale o meno.