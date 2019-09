Jimmy Choo scarpe: 5 modelli più celebri

Le scarpe di Jimmy Choo sono un potente antidoto alla noia, parola di Carrie Bradshaw, che con tacchi 12 e griffattissimi (il suo cuore batte da sempre anche per Manolo Blahnik e Christian Louboutin) è diventata l’icona di stile degli inizi del nuovo millennio.

Firma glamour per eccellenza, crea pump dal design femminile e ricercato, sandali in un’ampia palette cromatica, décolleté dalla verve decisamente luxury: non c’è star (Kate Middleton compresa) che non abbia scelto un paio di Jimmy Choo almeno una volta che solcare un red carpet.

Tutte le scarpe sono fatte a mano e spiccano per la cura maniacale dei dettagli. A decretarne il successo, sul finire degli anni Ottanta, la principessa Diana acquistando lo stesso modello in diversi colori, da abbinare ai diversi outfit, sia di sera che di giorno.

Colori vivaci, materiali pregiati, decorazioni preziose fanno delle Jimmy Choo dei piccoli capolavori di artigianato che non rinunciano però alla comodità: dainty and deadly i suoi tacchi a spillo così amati dalle sue fan più devote. Ecco i 5 modelli più celebri.