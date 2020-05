Joaquin Phoenix presto papà: Rooney Mara aspetta il primo figlio

Joaquin Phoenix potrebbe diventare presto papà, perchè secondo Page Six Rooney Mara aspetterebbe il primo figlio. La coppia, insieme dal 2016, è molto riservata, e non ha commentato la notizia per il momento. Nessuna conferma ufficiale, ma neanche una smentita. Si parlava già dallo scorso anno di nozze in arrivo, ora si parla del primo figlio per l’attore di Joker e la collega trenacinquenne.

Joaquin Phoenix, dopo l’Oscar e il successo travolgente, è pronto a dedicarsi anche alla sua vita personale a diventare finalmente papà. L’attore e Rooney Mara sono una coppia dal 2016, molto affiatata ma sempre lontana dai riflettori. Entrambi attivisti per i diritti degli animali, si sono conosciuti sul set del film del 2014 Her. Joacquin aveva raccontato a Vanity Fair che Rooney è stata l’unica ragazza che lui abbia mai cercato su Google.

“All’inizio pensavo mi disprezzasse, non mi dava confidenza, ma era solo molto timida” racconta l’attore. “Poi siamo diventati amici di mail, e ci siamo avvicinati“. Fino al secondo film insieme, Mary Magdalene, dando inizio a una frequentazione, fino ad andare a convivere a Hollywood nel 2018.

La foto della coppia su una scalinata mangiando un panino dopo la vittoria di Joaquin Phoenix agli Oscar aveva fatto il giro del web. In attesa della conferma ufficiale, qualcuno scrive che Rooney sarebbe in dolce attesa addirittura già al sesto mese.