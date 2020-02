Johnny Depp fa causa al The Sun per diffamazione

È ancora in corso l’infinita battaglia legale tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. I due sono stati sposati per 18 mesi tra il 2015 e il 2016, ma continuano a scontrarsi in tribunale tra reciproche accuse di violenza domestica.

L’attore hollywoodiano oggi è apparso a sorpresa all’Alta Corte di Londra dopo aver citato in giudizio per diffamazione la rivista The Sun e il suo direttore esecutivo Dan Wootton. Sotto accusa è un articolo in cui il giornalista conferma le dichiarazioni della Heard secondo le quali Depp, durante il suo turbolento matrimonio, avrebbe sottoposto la donna a maltrattamenti sia fisici che verbali.

L’ex moglie ha affermato che l’attore era un ‘mostro‘ tanto da averla picchiata ripetutamente mentre era sotto l’effetto di droga. Amber ha affermato nello specifico di aver temuto per la sua vita dopo essere stata quasi soffocata in più di una dozzina di litigi.

Dal canto suo Johnny ha negato categoricamente tutte le accuse insistendo sul fatto che lui stesso è stato vittima di violenza domestica ancor prima del matrimonio. David Sherborne, rappresentante legale dell’attore, ha ribadito il concetto esponendo una dichiarazione precisa alla corte di Londra: “L’articolo del Sun contiene accuse gravi e criminali contro Depp che averebbe picchiato sua moglie causandole un grave infortunio. […] La sig.ra Heard sta avanzando nuove accuse orribili che Depp nega completamente“.

Nel frattempo l’Alta Corte è stata informata che la star di Hollywood sta contattando e riunendo ben 17 testimoni per dimostrare di essere innocente, compresi due agenti di polizia di Los Angeles.