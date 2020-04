Johnny Depp sbarca su Instagram con un video di 8 minuti in cui parla dell’emergenza Coronavirus e annuncia un progetto musicale in collaborazione con Jeff Beck. L’attore di Pirati dei Caraibi si è iscritto solo il 16 aprile sul noto social network. Nel giro di poche ore il suo profilo conta quasi due milioni di iscritti. Per il momento ci sono solo due post una foto e un video su Instagram TV. L’attore, da sempre impegnato anche nel sociale, ha deciso di iscriversi sul noto social network per poter partecipare e contribuire alle diverse iniziative. Nelle ultime settimane molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno promosso raccolte fondi e challenge per contrastare l’emergenza Coronavirus. Nessuno si sarebbe aspettato il suo arrivo su Instagram, data la sua nota ricerca di privacy.

Il primo post di Johnny Depp è una foto in cui annuncia il suo arrivo su Instagram. “Ciao a tutti… sto filmando qualcosa per voi, datemi qualche minuto” ha scritto l’attore. Subito dopo, ha postato un video di 8 minuti in cui spiega la sua scelta di iscriversi sul social network. “Ciao a tutti. Questa è la mia prima esperienza nel mondo dei social media. Non ho mai fatto nulla di simile prima. Non credo di aver mai sentito alcun motivo particolare fino ad ora” ha esordito l’attore. “In questo momento c’è gente che sta morendo e vive sola, senza nessuna protezione, ci sono aziende che chiudono e famiglie che non hanno nulla da mangiare” ha aggiunto Depp.

Durante il video l’attore ha annunciato di aver realizzato una cover del brano Isolation di John Lennon, una scelta non casuale dato il testo del brano. Depp lo ha definito particolarmente adatto a ciò che sta accadendo in questo momento. L’attore, infine, ha rivelato che sta lavorando ad un nuovo album insieme al suo amico Jeff Beck. Nella biografia del suo profilo Instagram è presente il link per ascoltare il brano.