Si preannuncia già un successo in termini di ascolti la nuova docuserie sul divorzio più discusso di Hollywood, quello fra Johnny Depp e Amber Heard. Si intitolerà Johnny vs Amber e andrà in onda prossimamente su Discovery+, ma la data d’uscita non è ancora nota.

La loro turbolenta separazione è sulla bocca di tutti da ormai 5 anni ed era soltanto questione di tempo prima che si decidesse di affrontare nel dettaglio la vicenda. Attorno a questa rottura, infatti, è nato presto un caso mediatico. Questo perché nel 2017, dopo soltanto un anno di matrimonio, l’attrice di Aquaman non ha soltanto richiesto il divorzio, ma ha anche denunciato Johnny Depp per averle inflitto ripetute violenze domestiche mentre era sotto l’effetto di alcool e droghe.

Dopo queste dichiarazioni, che la Heard ha reso note riportando la sua storia al Whashington Post e pubblicando alcune immagini del suo viso gonfio in seguito ai maltrattamenti, il divo hollywoodiano ha perso una prima causa contro di lei e ha dovuto sborsare 7 milioni di dollari, ma non solo. Gli è stato affibbiato l’appellativo “picchiatore di mogli” e il mondo del cinema gli si è rivoltato contro, estromettendolo da Pirati dei Caraibi, Animali Fantastici 3 e da future collaborazioni.

Johnny, intanto, ha sempre negato le accuse dell’ex moglie e l’ha denunciata per diffamazione, chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari. Inoltre, ha raccontato di essere stato preso a pugni da lei in più di un’occasione e di essere stato tradito con quello che poi sarebbe diventato il futuro compagno di Amber, Elon Musk.

Johnny vs Amber racconterà l’accaduto offrendo al pubblico entrambi i punti di vista. Inoltre, saranno messi a disposizione foto, video e diverse interviste con i loro avvocati. “Attraverso i nastri, le riprese video a casa e gli sms mostrati in tribunale, la serie offre agli spettatori una visione rara e importante di un matrimonio che è andato tragicamente storto e aiuta a comprendere meglio l’importantissima questione della violenza domestica“, ha spiegato Nick Hornby, il produttore del documentario. Inoltre, la rappresentante di Discovery Charlotte Reid ha aggiunto: “Abbiamo deciso di realizzare un documentario che esplorasse la storia da ciascuna delle loro prospettive, in modo che lo spettatore possa andare oltre i titoli, capire chi sono e decidere a chi credere in questa complessa storia umana“.