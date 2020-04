Johnny Depp in quarantena nel suo castello in Costa Azzurra

Da una settimana Johnny Depp è sbarcato su Instagram accaparrandosi in men che non si dica quasi quattro milioni di follower.

Nei pochissimi post condivisi in questi giorni, l’attore è immortalato nella casa-castello in cui sta trascorrendo la quarantena con il figlio diciottenne Jack e alcuni collaboratori domestici. Secondo le indiscrezioni del quotidiano francese Le Parisien si tratta nello specifico di una villa a Plan-de-La-Tour, un piccolo borgo a meno di venti chilometri da Saint Tropez in Costa Azzurra.

L’intera struttura è stata acquistata dal divo hollywoodiano nel 2001, quando era ancora sposato con Vanessa Paradis. La proprietà si trova in mezzo al verde sulle cime di una collina e conta quindici ettari: complessivamente ospita dieci case in pietra, una vecchia chiesa, due piscine, un bar-ristorante privato, diversi vigneti e un eliporto che garantisce la massima discrezione negli spostamenti.

È in quella villa che Johnny ha voluto far crescere i due figli, sia Lily-Rose che il più piccolo Jack, affinché fossero riparati il più possibile dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Tra l’altro i ragazzi hanno continuato a frequentare lo chateau in vacanza anche dopo la separazione dei genitori.

In verità successivamente al divorzio l’attore aveva deciso di vendere la proprietà attraverso l’agenzia Sotheby’s di Saint-Tropez: in molti milionari americani e russi nel corso degli anni hanno visionato la villa ma la cifra concordata da Depp era pari a 50 milioni di euro quindi non si è mai concluso nessun affare. Attualmente la star del cinema ha ancora intenzione di vendere il castello al prezzo più basso di 14 milioni di euro, ma le trattative sono ovviamente rimandate.