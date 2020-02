Amber Heard: nuove prove nel processo contro Johnny Depp

Come ormai noto a tutti, è ancora in corso una battaglia legale tra l’attore Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard: l’attrice infatti accusa l’ex consorte di violenza domestica. Inizialmente tutte le prove sembravano a favore della donna, tanto da aver fatto perdere all’attore il ruolo di Jack Sparrow nella saga de I Pirati dei Caraibi, ma alcune rivelazioni hanno gettato nuova luce sul matrimonio, durato due anni.

Depp infatti si è sempre difeso affermando che a essere violenta nella coppia sarebbe stata l’attrice, cosa in qualche modo confermata o quantomeno corroborata da alcune registrazioni audio pubblicate online in cui la Heard ammetteva che nessuno avrebbe mai creduto a Depp, se avesse rilasciato simili dichiarazioni.

Oggi però una fonte vicina ai due ha dichiarato che Amber avrebbe ulteriori prove per sostenere la propria posizione, elementi che non pubblicherà sui social media, a differenza dell’ex marito: “È per questo che Amber Heard non ha voluto un accordo con Johnny Depp. Amber ha ancora delle prove molto pericolose contro Johnny e il suo team legale ha scelto di portare tutto in tribunale invece di investire sui social“.

Nel frattempo i fan dell’attore di Edward mani di forbice hanno lanciato varie petizioni online per chiedere che la Heard venga esclusa dal prossimo Acquaman 2, film sequel dell’omonimo progetto della Warner Bros – DC Comics, nonché licenziata quale portavoce del gruppo L’Oreal.

A quanto sembra, stando alla fantomatica fonte, la Warner Bros non sarebbe interessata alle reazioni social o alle illazioni contro la Heard, e quindi la sua parte sarebbe al sicuro. Anche L’Oreal, che gestisce le pagine social di Amber, sarebbe molto contenta della sua testimonial e non avrebbe intenzione di licenziarla.