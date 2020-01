Jude Law è pronto ad avere il sesto figlio

Sembra che Jude Law abbia finalmente messo la testa a posto. Merito di Phillipa Coan, la psicologa comportamentale di 32 anni che ha sposato a sorpresa l’anno scorso. La cerimonia privata è stata super chic e si è svolta a Maggio alla The Old Marylebone Town Hall di Londra.

Il playboy di Hollywood ha trovato l’agognata stabilità sentimentale tanto che si è detto pronto a diventare padre per la sesta volta! In un’intervista al Daily Telegraph l’attore ha confermato di essere innamoratissimo della sua seconda moglie e non esclude la possibilità di avere un altro figlio: “I miei figli li adoro, quindi assolutamente, perché non averne un altro? Sono molto fortunato a essere legato con qualcuno di cui sono follemente innamorato. Quindi l’idea di avere più figli è semplicemente meravigliosa!“.

In verità la famiglia di Jude è già molto grande date le sue numerosi relazioni precedenti. Dalla prima moglie Sadie Frost ha avuto tre figli: Rafferty che adesso ha 23 anni, Iris di 19 anni e Rudy di 17 anni. Dopo il divorzio, nel 2009 l’attore è diventato padre della quarta figlia Sophia avuta dalla modella Samantha Burke. Finita quella storia e un’altra relazione tormentata con Sienna Miller, nel 2015 l’attore ha avuto la sua quinta bambina Ada dalla cantautrice Catherine Harding.

Dopo l’incontro con Phillipa, Jude è davvero maturato e si è buttato il passato alle spalle tenendosi lontano dai gossip e dagli eventi mondani. I due si sono stabiliti a nord di Londra e, dopo cinque anni, la relazione continua ad andare a gonfie vele. Arriverà presto un altro bebè a coronare il loro amore?