Judi Dench conquista la copertina di Vogue UK a 85 anni

Judi Dench entra nel Guinnes dei Primati conquistando la copertina di Vogue UK a 85 anni, come la donna più anziana mai comparsa in prima pagina sulla rivista. L’attrice inglese è stata immortalata da Nick Knight pochi giorni prima della quarantena, e apparirà sul numero di giugno. il suo taglio corto inconfondibile, il pixie, è stato curato dall’hair stylist Sam McKnight.

Judi Dench è l’artista più agée apparsa sulla copertina di Vogue UK, con il suo stile e la sua classe inconfondibili. 85 anni e non sentirli, un velo di gloss rosa e un leggero tocco di eyeliner nero, con un make up curato da Val Garland. L’attrice, che ha conquistato il pubblico alternandosi tra ruoli drammatici e altri più leggeri, indossa look firmati da Dolce & Gabbana, come il trench floreale della copertina. Judi Dench è ora in auto-isolamento nella sua casa nel Surrey, in Inghilterra, e tutti si chiedono quale sia il suo segreto per restare naturale e di classe, con uno stile così moderno.

“Che modo meraviglioso di passare una giornata giusto prima che scattasse il lockdown” ha scritto hair stylist Sam McKnight su Instagram. “Scattare una cover con Judi Dench, una vera (e rara) icona“.

McKinght ha svelato di aver utilizzato la lacca Modern Hairspray della sua linea per scolpire il taglio pixie dell’attrice.

Tanti i ruoli di successo di Judi Dench nella sua lunga carriera, da M in tanti dei film di 007, a Orgoglio e Pregiudizio, Chocolat, Marigold Hotel fino a ben due film nei panni della Regina Vittoria. Classe 1934, inizia dal teatro, debuttando al cinema solo a 30 anni, in Terzo Segreto di Charles Crichton.