Justin Bieber ammette di essere stato avventato con Selena Gomez

In occasione dell’uscita del suo nuovo album Changes, Justin Bieber ha rilasciato un’intervista a Zane Lowe per Apple Music, dichiarando, certo un po’ a sorpresa, di avere avuto non poche responsabilità nel disfacimento della storia d’amore con Selena Gomez, sfociato poi nella rottura definitiva dopo ben otto anni.

Il venticinquenne ha così ammesso: “Penso di essere stato ferito dalle mie relazioni precedenti. Penso di dovere ancora gestire un sacco di cose imperdonabili. A dire il vero, non credo di avere mai capito che tipo di problemi avevo in quel periodo. Non credo di avere capito che c’erano di mezzo cose imperdonabili. Nella mia precedente relazione, sono andato fuori di testa e sono impazzito, ero solo sconsiderato e irresponsabile“.

Un sincero j’accuse a sé stesso, preceduto, però, dall’ormai nota nuova relazione, coronata col matrimonio, del cantante americano con Hailey Baldwin. Relazione che, per ammissione dello stesso, ha assunto già sfumature differenti, più mature: “Questa volta mi sono preso il tempo di costruirmi davvero e concentrarmi su di me, per cercare di prendere le giuste decisioni. E sì, sono migliorato”.

Selena Gomez, da par suo, quando la ferita per la rottura con Bieber era ancora aperta e dolorosa, non le mandò a dire a quest’ultimo. Note le canzoni che velatamente o meno si scagliavano dritte contro l’ex marito, Lose you to love me su tutte. A Billboard USA, dichiarò: “Quando ho scritto la canzone “Lose You to Love Me”, ero un po’ in un casino. È stato davvero difficile per me”.

Ad ogni buon conto, se Bieber ha avuto la sua occasione di riscatto e, soprattutto, di meditazione, attraverso un nuovo matrimonio, Selena Gomez ha preferito, per il momento, restare single e ingaggiare, così, la propria personale battaglia verso la cicatrizzazione di quello smacco da sola, come emerso in un’intervista a NPR lo scorso mese: “È pericoloso restare nella mentalità di una vittima. Non voglio essere irrispettosa, ma mi sento come se fossi stata una vittima di una sorta di abuso. Ho dovuto trovare il modo di gestirlo da adulta e ho dovuto capire che tipo di scelte stavo facendo”.