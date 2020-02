Justin Bieber e Hailey Baldwin: i video del matrimonio nel suo show

Fino a questo momento si sapeva poco di un momento importante per tutti i fan di Justin Bieber, ovvero il suo matrimonio con Hailey Baldwin, avvenuto a fine settembre del 2019, quindi quasi 4 mesi fa, presso il Montage Palmetto Bluff hotel in South Carolina .

Ora la ragione è finalmente nota: da una parte le riprese sono finite nel documentario Seasons, la serie che viene messa online da YouTube Premium, e dall’altra alcune immagini sono davvero imbarazzanti, anche se è un termine che usiamo in modo molto benevolo.

Finalmente Mr. e Mrs. Bieber hanno quindi reso pubblico il video del loro matrimonio, di cui finalmente conosciamo dettagli come la lista delle canzoni usate durante la cerimonia. Per esempio è stato ricreato il momento One Less Lonely Girl che Bieber produce a ogni concerto, quando fa salire sul palco una ragazza a caso.

Inoltre Bieber ha cantato alcuni dei brani che sono finiti nel nuovo album Changes, in uscita proprio il giorno di San Valentino, tra cui That’s What Love Is, una canzone incentrata sul bisogno di amore anche oltre la mera fisicità.

Tuttavia uno dei momenti più divertenti riguarda lo scambio dei voti: Justin infatti si mostra molto perplesso durante questa fase, chiedendo al prete e agli invitati cose significhino esattamente le frasi e le parole che è costretto a pronunciare.

Alla cerimonia erano presenti personaggi famosi come Kendall e Kylie Jenner, che ha portato la figlia daughter Stormi, ma anche il cantante Usher che si è esibito durante il taglio della torta.

seeing justin express his feelings for hailey is the best thing ever #justinbieberseasons pic.twitter.com/IoqqKRF6v4 — preeti (@bizzleslust) February 12, 2020

Ovviamente durante la classica camminata attraverso la cappella Hailey è stata accompagnata dal padre, il famoso attore Stephen Baldwin, che ha dato la sua benedizione all’unione.

La cerimonia si è poi conclusa con danze scatenate e Bieber ha commentato tutto l’evento nel suo documentario affermando che “il matrimonio è stato bellissimo! Per me voleva dire sopratutto essere con tutte le persone che amo, festeggiare ed essere stupido… la mia parte preferita“.