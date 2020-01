Kaia Gerber con l’abito da sposa in passerella per Givenchy

Kaia Gerber è stata la protagonista delle passerelle durante la settimana della moda di Parigi, per la sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2020 di Givenchy. La giovane modella splendeva in un abito nuziale con motivi floreali, tema portante degli abiti presentati. Clare Waight Keller, direttrice artistica della casa di moda, ha scelto come titolo della sfilata Une lettre d’amour, che prende ispirazione dal giardino di Monk’s House della scrittrice Virginia Woolf e di suo marito Leonard.

Visualizza questo post su Instagram HAUTE COUTURE: ‘COEUR’, designed by @ClareWaightKeller for “Une Lettre d’Amour”, the #GivenchyCouture SS20 collection. #GivenchyFamily Un post condiviso da GIVENCHY (@givenchyofficial) in data: 21 Gen 2020 alle ore 1:59 PST

Il vestito indossato da Kaia Gerber è caratterizzato da un pizzo semitrasparente e dalla scollatura Bardot, le delicate decorazioni floreali cadono come una cascata fino ai piedi, calzati da pantofole di pizzo con paillettes. Il vestito appare in linea con gli altri presentati, in un tripudio di pizzo bianco, corolle scultoree, balze plissettate, tuniche bianche e grandi abiti da sera ampi e preziosissimi.

Ma il tocco di classe dell’abito indossato dalla Gerber è lo scenografico velo/capello overzise, come una sorta di campana che sembra proteggerla dal mondo esterno. Clare Waight Keller ha messo così a segno l’ennesimo capolavoro, capace di far sognare e incantare i presenti.