Bucket bag, ecco la borsa protagonista della primavera-estate 2022

Era il 1932 quando Gaston-Louis Vuitton inventò la bucket bag Noè in grado di contenere fino a cinque bottiglie di Champagne per brindare durante i pic-nic dell’alta società. Oggi la borsa a secchiello torna a far parlare di sé attraverso le collezioni moda Primavera-Estate 2022.

Tanti sono gli stilisti e i fashion designer che hanno riscoperto l’estetica raffinata e più che mai pratica di questa particolare borsa cilindrica in grado di aggiungere personalità a ogni look. A conquistare è la sua funzionalità e versatilità che spazia dai modelli rigidi e geometrici a quelli più morbidi che ricordano la forma di un classico sacchetto di biglie.

Che sia per l’ufficio, per il tempo libero o un pic-nic tra amici, la bucket bag è la borsa protagonista della primavera-estate 2022 che ameremo sfoggiare in ogni look. Ecco i modelli sui quali puntare e che faranno tendenza.

Il secchiello di rose di Michael Kors

Nella collezione Primavera-Estate 2022 di Michael Kors la bucket bag si trasforma in un secchiello di rose rosse da portare a mano o da regalare per un gesto romantico. Non la classica borsa cilindrica, ma un vero e proprio accessorio dal mood raffinato, femminile e fuori dal comune tutto da indossare.

La bucket bag di Versace

Tra i modelli sui quali puntare per la prossima bella stagione non può mancare la bucket bag di Versace dai colori vitaminici e sgargianti. L’ispirazione arriva direttamente dal classico secchiello da mare usato dai bambini in spiaggia adornato da maxi logo della Medusa e da chiusura a coulisse. Come indossarla? Di giorno con copricostume per andare al mare e la sera con mini-dress e sandali con tacco.

Bucket bag: il modello a sacchetto di Ulla Johnson

Ulla Johnson rivisita la classica rigidità cilindrica della bucket bag proponendo in passerella una versione morbida che ricorda la forma di un sacchetto di biglie. Per la primavera-estate 2022 si indossa di dimensioni mini e in multipli di due con tracolla. Il risultato? Un accessorio chic e raffinato con cui impreziosire il look.

La borsa secchiello di Chloé

Tra le borse secchiello di tendenza della prossima stagione, a catturare l’attenzione in passerella è la bucket bag di Chloé. Quest’ultima reinterpreta la forma classica della borsa Noè di Vuitton degli anni ’30 assumendo l’estetica di un porta bottiglie rigido e che da l’impressione di custodire qualcosa di prezioso. Oltre a essere funzionale e versatile questo modello è dotato di un comodo manico che consente di portarla a mano o a spalla grazie alla lunga tracolla. Un modello sul quale puntare è sicuramente la versione colore nude da abbinare in ogni look.

La bucket bag di Louis Vuitton

Il modello di bucket bag proposto da Louis Vuitton punta tutto sulla più che mai attuale tendenza della logo mania con un pattern monogram nella versione lucida in vernice. Il risultato? Un raffinato ed elegante scrigno dall’allure ricercato e prezioso dotato di chiusura circolare con cerniera e manico.