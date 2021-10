Scarpe e borse Primavera Estate 2022: le tendenze da Parigi

Scarpe e borse: quali modelli indosseremo durante la Primavera-Estate 2022? Da Chanel a Louis Vuitton, da Dior a Valentino sono tante le tendenze lanciate dagli stilisti sulle passerelle di Parigi.

Il comune denominatore è il colore. Infatti, la certezza è che gli accessori della prossima stagione saranno tinteggiati da tonalità sgargianti, fluorescenti e vitaminiche che aggiungono un tocco ricercato ai look. Scarpe e borse non passeranno inosservate per via delle forme geometriche particolari e degli interessanti accostamenti cromatici.

Scarpe Primavera-Estate 2022: le tendenze da Parigi

Stivali alti fino al ginocchio, sandali che mettono in mostra i piedi nudi e tacchi a spillo. Da Parigi la moda Primavera-Estate 2022 in fatto di scarpe lancia le tendenze che parlano forte e chiaro: osare con lo stile. I sandali si confermano i protagonisti della bella stagione arricchiti da lacci che si arrampicano lungo le gambe e mantengono uno stile minimalista all’insegna dell’effetto nude mentre cinturini segnano le caviglie.

Tra le proposte spiccano anche gli stivali cuissardes effetto vernice super colorata da indossare con vestiti corti. Si assiste anche al grande ritorno dei tacchi a stiletto sottilissimi e sensuali posati sotto décolleté con punte pronunciate e filiformi.

Sandali con lacci

Isabel Marant porta sulle passerelle parigine i sandali minimalisti che mettono in bella mostra i piedi, lasciandoli nudi e segnati da micro lacci sottili che avvolgono le caviglie. Che siano gioiello, dorati, colorati o dall’effetto metallizzato questo è uno dei diktat da seguire per la prossima bella stagione.

Scarpe con tacco a spillo

Che si tratta di sandali o décolleté, il tacco a spillo ritorna a padroneggiare le scarpe della primavera estate 2022 con la loro verve sensuale e iper femminile. Come le slingback firmate Saint Laurent con punta quadrata, ideali con jumpsuit e midi dress per le occasioni più eleganti.

Gli stivali cuissardes

Per la Primavera-Estate 2022 gli stivali cuissardes si vestono di colori bold ed effetti vinilici lucenti che caratterizzano i look della prossima bella stagione. A portarli in passerella è Courrèges in vernice dai colori energici e con punta quadrata senza perdere la loro tipica altezza fino al ginocchio che avvolge le cosce.

Le scarpe con maxi punta

Che siano flat e rasoterra o dotate di micro tacchi poco importa: le maxi punte accentuate e irriverenti si posano sulle scarpe della primavera estate 2022 assicurando stile da vendere. Un esempio? Le décolleté con punta affilata di Miu Miu con tacco geometrico basso da indossare rigorosamente con calzini a costine sottili (vero must di stagione).

Borse Primavera-Estate 2022: le tendenze da Parigi

Mini bag, tracolle con catene preziose, pochette e borsoni: le borse Primavera-Estate 2022 conquistano con i loro colori e le forme ricercate. Protagoniste indiscusse sono le mini borse che si arricchiscono di strass, pietre preziose e texture dorate assumendo tutti i tratti di un gioiello da portare tra le mani.

Le tracolle colorate e dotate di catene preziose sono un altro must have di stagione dal design essenziale. Mentre le pochette ampliano le loro forme e si indossano tutti i giorni in versione oversize per contenere tutto ciò che serve.

In mezzo troviamo le borse a mano che assumono forme geometriche squadrate o cilindriche dall’effetto sorprendente. Infine si riscopre la bellezza del fatto a mano con borse artigianali intarsiate e fatte di ricami all’uncinetto dallo stile bohemien e in cui i colori sono i protagonisti.

La tracolla

Uno degli accessori evergreen che non conosce stagione né il passare delle tendenze è la borsa tracolla che ogni anno viene rivisitata in termini di design e stile per conquistare il guardaroba annuale. Chanel rivisita la classica tracolla trapuntata proponendo una versione mini ma super chic da indossare con tailleur e abiti formali per le occasioni più eleganti.

Le clutch gioiello

Nella collezione Dior la classica clutch si trasforma in un prezioso gioiello da custodire e sfoggiare nei look più eleganti. Un piccolo scrigno poco capiente ma che rivela il suo allure più sofisticato nei toni dell’oro e definito da perline e una mini catena.

Le borse crochet

Il fatto a mano viene riscoperto dalle tendenze lanciate durante la Paris Fashion Week 2021 rivelando il suo allure più giocoso e versatile. Gabriela Hearst porta l’hand made in dinamiche composizioni patchwork in pelle dall’effetto scamosciato che fluttuano in una rete di crochet fatta a mano in stile bohemien.

Le hand bag a cilindro

Le classiche borse da portare a mano grazie ai comodi manici assumono forme geometriche sorprendenti che donano un tocco ricercato ai look. Burberry porta in passerella la borsa a cilindro, ideale per le giornate in ufficio o per la vita in città senza rinunciare a portare con sé tutto il necessario.