Gioielli estate 2022: 6 tendenze da seguire

Set di bracciali, lunghe collane e maxi orecchini, i gioielli dell’estate 2022 seguono un’unica regola: osare. Tra le tendenze da seguire spiccano i gioielli dai volumi oversize: bangles sovrapposti e spesse catene dorate. La moda dell’estate, inoltre, suggerisce di mixare gioielli diversi: così perle, catene d’oro e argento si trovano a convivere in un mix&match perfetto per brillare da mattina a sera.

Si segnala anche il ritorno di grandi orecchini chandelier ispirati alla moda anni ’80 e decorati da grandi pietre preziose o da lunghe cascate di cristalli che sfiorano il collo. Le collane, invece, sono lunghissime e si indossano a cascata.

Inoltre, tra i trend della moda primavera-estate 2022 c’è il ritorno delle spille che assumono le forme di spille da balia colorate, di orsetti e biberon ispirati al mondo dell’infanzia. Infine, le tendenze moda gioielli segnano il successo della logo mania: così le griffe delle maison di moda adornano bracciali, orecchini e gioielli con loghi e simboli cult. Scopriamo le 6 tendenze da seguire per i gioielli dell’estate 2022.

Collane lunghe

Catene sottili o spesse e cascate di perle sono il must have da indossare su lunghe collane che dal collo scendono fino ai fianchi per decorare i look dell’estate 2022. Le collane lunghe, dunque, saranno il focus dello stile dei look estivi come suggerisce Dolce&Gabbana con le collane multiple da indossare in versione mix&match.

Maxi orecchini

Must have della moda anni ’80, i maxi orecchini domineranno i look dell’estate 2022 con volumi oversize e forme geometriche esagerate. Un esempio? Il maxi orecchino chandellier di Saint Laurent dalla forma ottagonale nei toni dell’oro.

Logomania Fendace

Tra le tendenza da seguire durante la prossima bella stagione c’è quella della logomania. Sì, perché i gioielli dell’estate 2022 saranno un tripudio di griffe e simboli delle Maison da esporre su lobi, braccia e collo. Come il bracciale della collezione Fendace con doppia F che si conferma tra i gioielli più glamour della prossima bella stagione.

I gioielli ispirati alla natura

Conchiglie, pesci e cavallucci marini, la moda dell’estate 2022 in fatto di gioielli si ispira all’ambiente marino e riporta a galla le creature del mare da sfoggiare su collier, bracciali, anelli e orecchini. Come la collana di Zimmerman composta da molteplici ciondoli a forma di conchiglie e paguri che donano la sensazione di indossare il mare.

I gioielli dell’infanzia

Moschino lancia in passerella la moda dei gioielli baby, ispirati al mondo dell’infanzia dallo stile allegro e giocoso. Così ciucci, orsetti e biberon si trasformano nel dettaglio glamour da sfoggiare su bracciali, anelli e collane. Un esempio? I bracciali colorati in gomma che ricordano la forma dei massaggia-gengive per neonati.

I gioielli con perle

Sferica, ovale o a goccia le perle sono il must have in fatto di gioielli dell’estate 2022. Lo dicono le tendenze lanciate in passerella che rendono protagoniste le perle nel formato maxi da indossare su enormi collane a girocollo o su orecchini a lobo. Come la parure di Miu Miu in cui su sfere dorate vengono incastonate maxi perle dallo stile stravagante e ideale per colori che desiderano indossare dei gioielli che non passino inosservati.