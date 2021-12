Gli abiti da sposa 2022 in 10 tendenze

Quali sono le ultime tendenze in fatto di moda bridal? Tra gonne voluminose, maniche a palloncino e lunghi strascichi principeschi prendono forme gli abiti da sposa 2022 che non mancano di stupire per la loro eleganza e raffinatezza.

I tessuti prediligono la preziosità del pizzo Sangallo e quello macramè da mixare insieme a strati di tulle che aggiungono volume e vaporosità. Per quanto riguarda i modelli, i protagonisti sono gli abiti a sirena e quelli a principessa con design a forma di A che fondono classicità ed eleganza con i quali è impossibile sbagliare.

Non mancano le contaminazioni della moda del passato, con cascate di cristalli e piume posati su abiti con taglio a impero e corpetti morbidi e scivolati che riportano in auge gli anni’20 e lo stile Gatsby. Vediamo le 10 tendenze in fatto di abiti da sposa 2022.

Maniche a palloncino

Le tendenze moda bridal 2022 puntano tutto sulle maniche accentuate da volumi oversize dalla forma a palloncino. Il disegno a sbuffo è impreziosito da tessuti preziosi, pizzi e taffetà di seta, e aggiunge brio e vaporosità agli abiti da sposa semplici e drappeggiati.

Corpetto bustier

Presi in prestito dal mondo della lingerie, gli abiti da sposa 2022 sono costruiti con bustier che segnano la vita e mettono in risalto il décolleté. Tra i modelli da scegliere troviamo i corpetti con la classica forma a cuore o con profondi spacchi centrali. A conquistare sono i sapienti ricami in pizzo alternati a cristalli e pietre preziose cha aggiungono luce ed eleganza.

Abiti da sposa 2022: il modello a principessa

Dopo un periodo di lontananza dalle tendenze bridal, l’abito da principessa ritorna tra i modelli di tendenza sul quale puntare. Romantico, fiabesco e senza tempo, questo modello di abito è caratterizzato da un’ampia gonna in tulle con orli in pizzo e decorazioni di cristalli.

Gonne con balze e volant di tulle

Balze, volant e rouches: sono questi gli elementi must have da aggiungere al proprio abito da sposa per avere uno stile ricercato e stravagante nel giorno del proprio matrimonio. Cascate di balze in tulle adornano ampie gonne vaporose e con le rouches si aggiungono dettaglio ricercati su maniche, spalle e corsetti. Il risultato? Un look da sposa che lascia senza fiato.

Stile Gatsby

Tra i modelli di abiti da sposa di tendenza sui quali puntare ci sono quelli in stile Great Gatsby che traggono ispirazione dai ruggenti anni ’20. E allora via libera a piume, frange di cristalli e forme scivolate quasi impalpabili su vestiti dalla vita allungata e da forme dritte e lineari.

Abiti da sposa due pezzi

Assoluta novità tra le tendenze sposa sono i vestiti composti da due pezzi da riutilizzare anche dopo il giorno del matrimonio. Tra questi ci sono modelli composti da gonna lunga e corsetto, tailleur pantalone o jumpsuit impreziositi da ricami in pizzo e macramè.

Collo alla coreana

Gli abiti da sposa con collo alla coreana ci riportano indietro nel tempo e fanno tornare alla mente le celebri immagini dell’abito da sposa di Grace Kelly che hanno incantato il mondo intero e che ancora oggi fanno sognare. Tra le tendenze moda abiti da sposa 2022 ritorna il collo alla coreana composto da una pistagna che segna il collo e focalizza l’attenzione sul viso da adornare con orecchini chandellier di diamanti e lunghissimi veli ricamati.

Abiti da sposa con strascico

Per chi ama stupire anche nel giorno del Sì, basterà optare per i modelli di abiti da sposa con lungo strascico, in stile principesco e ispirati al mondo delle fiabe. Dozzine di metri di tessuto compongono chilometrici strascichi che creano una lunga coda al passaggio della sposa.

Scollo rotondo o quadrato

Un altro protagonista degli abiti da sposa 2022 è lo scollo rotondo o quadrato che delinea il décolleté e aggiunge uno stile classico ed elegante. Proprio lo scollo rotondo è il protagonista degli abiti da sposa a principessa, a forma di trapezio e dalle forme più ampie.

Abito corto

Non solo il classico long dress, gli abiti da sposa 2022 accorciano le lunghezze. Tante sono infatti le proposte midi o mini che però restano accollati nella parte superiore . Il risultato è un abito da sposa dallo stile vintage anni ’60 perfetto per il giorno o per scatenarsi in pista appena prima del taglio della torta.