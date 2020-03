Kate Middleton come Lady Diana nell’abito vintage di Oscar de la Renta

Kate Middleton ha scelto un abito vintage di Oscar de la Renta per il suo viaggio in Irlanda, ricordando lo stile di Lady Diana. La Duchessa di Cambridge ha optato per questo look durante la sua visita con il Principe William al Museum of Literature Island di Dublino. Qui la coppia ha potuto ammirare una copia della prima edizione dell’Ulisse di James Joyce e il Principe ha tenuto un discorso sulla necessaria unione tra Inghilterra e Irlanda.

Una passione per i pois neri su sfondo rosa, quella che accomuna Lady Diana e Kate Middleton. Quello indossato ieri dalla Duchessa è un autentico Oscar de la Renta anni ’80. Non sappiamo come Kate lo abbia avuto, chissà, potrebbe arrivare direttamente dall’armdio di mamma Carole Middleton, che ha insegnato lo stile a sua figlia.

Agli occhi più attenti è subito apparsa la somiglianza con un look iconico della Principessa Diana. Se l’abito di Kate era porpora, quello della madre di William era rosa, entrambi con pois neri. Lady Diana è stata la prima, e unica fino a Kate e Meghan Markle, trend setter della famiglia reale inglese. L’abito incarnava la moda del momento. Era stato disegnato da Donald Campbell per lei, che aveva abbinato in una occasione anche un cappellino.

Anche Lady Diana ha usato alcuni abiti, come questo, più volte. La prima occasione fu il tour reale in Australia del 1983, al fianco del Principe Carlo. La Principessa ha rindossato l’abito anche per una succesiva visita in Vaticano. Un’eleganza d’altri tempi quella di Kate, che ricorda ogni giorno di più quella della compianta suocera.

Lady Diana è diventata un’icona inconfondibile di stile non solo per il suo tempo, ma anche per le generazioni successive. La stessa nipote, la modella Kitty Spencer, ha scelto di emulare alcuni suoi look storici per le settimane della moda europee.