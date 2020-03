Kate Middleton: pomeriggio di sport per l’ultimo giorno in Irlanda

Kate Middleton ha dedicato il pomeriggio allo sport nell’ultimo giorno del viaggio di stato in Irlanda con il Principe William. La coppia si è dedicata a molti eventi anche oggi, ma le attività ludiche all’aria aperta hanno entusiasmato la Duchessa. Kate è nota per la sua passione per gli sport, dal nuoto, alla corsa al tennis, passione che cerca di trasmettere anche ai suoi figli. Anche oggi la Middleton ha optato per tre look differenti per tre impegni.

La prima tappa del giorno è stata Galway, capita europea della cultura per il 2020. Qui i Duchi di Cambridge hanno visitato il Tribeton, un locale urban del posto che ha ospitato uno degli eventi di Galway 2020. Qui hanno incontrato Josepha Madigan, Ministro della Cultura e della Tradizione, che ha presentato loro il programma culturale dei prossimi dodici mesi. Kate Middleton ha scelto anche oggi un abito verdo smeraldo, a pois bianchi, del brand inglese Suzannah London.

Verde militare per il secondo look del giorno. Kate e William si sono spostati a Tig Cóilí, un pub a conduzione familiare a Galway. Una grande folla di fan e curiosi ha atteso la coppia. La Duchessa ha indossato un cappotto firmato Alexander McQueen sopra al vestito verde a pois. Kate Middleton ha compleato il look con una borsa di coccodrillo di Jimmy Choo.

Ma il momento preferito della Duchessa è stato certamente quello passato all’aria aperta. Kate Middleton ama lo sport, e così maglioncino rosso, leggins neri e scarpe da ginnastica, eccola correre e giocare con i ragazzini del Gaelic Athletic Association Club. I Duchi si sono destreggiati egregiamente in varie discipiline sportive, e sono apparsi ancora molto affiatati. In una recente intervista Kate ha detto che l’essere mamma le permette di praticare meno attività fisica, ma che resta una delle sue grandi passioni.