Kate Middleton: abito smeraldo da 1800 euro in visita al birrificio in Irlanda

Kate Middleton ha scelto un abito color smeraldo da 1800 euro per la visita a un birrificio in Irlanda. La Duchessa ha scelto nuovamente un abito verde per omaggiare l’Irlanda, che la ospiterà per tre giorni con il Principe William. Infatti al loro arrivo a Dublino Kate ha indossato un cappotto verde di Catherine Walker e un abito intonato di Alessandra Rich.

Nel pomeriggio i Duchi avevano incontrato il Primo Ministro Michael D Higgins e sua moglie, Sabina. In seguito Kate Middleton e il Principe William si sono racati al Guinness Storehouse’s Gravity Bar. Oltre ad essere un birrificio, è un vero e proprio locale, dove si può ammirare tutta Dublino dal terrazzo panoramico.

I Duchi di Cambridge non hanno rinunciato a un boccale di birra. William ha ironizzato

ricordando quando Elisabetta II ha fatto lo stesso nel 2011. “Non mi capita spesso di seguire la Regina nei pub” ha scherzato il Principe. “Per questo non vedo l’ora di provare la teoria secondo la quale la Guinness ha un sapore migliore in Irlanda che all’estero. Oggi alla Guinness Storehouse ripercorriamo i passi di mia nonna, che nel 2011 ci ha mostrato come versare la pinta perfetta”.

The Duke and Duchess of Cambridge met representatives from Irish sport, film and television, business, charity and education sectors and of course, sampled pints of Guinness @homeofguinness #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/mfFomld9Qa — British Embassy (@BritEmbDublin) March 3, 2020

Il look della Duchessa ha stregato tutti. Kate Middleton ha indossato un abito verde smeraldo firmato The Vampire’s Wife. Costato oltre 1800 euro, è realizzato in una seta iridescente, presenta un corpetto aderente, maniche a tre quarti semitrasparenti con volant sul polsino e una gonna a ruota con bordo arricciato. Nell’agosto dello scorso anno la Principessa Beatrice ne aveva indossato uno molto simile dello stesso brand.

Kate ha indossato un paio di scarpe BB Dark Green Velvet di Manolo Blahnik (circa 622 euro) e una borsa oro e argento di Wilbur and Gussie. La Duchessa ha completato il look con un paio di orecchini H&M, già indossati in altre occasioni.

Il tour di William e Kate Middleton in Irlanda continua nei prossimi giorni nelle città di Galway, capitale della cultura 2020, Meath e Kildare.