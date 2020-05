Kate Middleton e la Regina Elisabetta ricorrono alla messa in piega fai da te

Kate Middleton e la Regina Elisabetta pare si siano acconciate i capelli da sole durante la quarantena. Anche i reali hanno dovuto ricorrere a rimedi casalinghi durante il lockdown. E così se la Regina di Spagna, Letizia Ortiz, ha lasciato visibile la ricrescita e qualche capello bianco, Kate Middleton ha scelto soluzioni home made. Capelli raccolti, piastre e tinture casalinghe, la Duchessa è riuscita a restare impeccabile anche in era Coronavirus.

Secondo i media inglesi la stessa Regina Elisabetta sarebbe ricorsa a metodi insoliti per una sovrana. Pare infatti che si sia sempre fatta i capelli da sola durante l’isolamento nel Castello di Windsor. Non solo niente parrucchieri, ma neanche l’aiuto di assistenti e collaboratori.

“La Regina si è sempre fatta la piega ai capelli da sola” assicura una fonte al The Sun on Sunday. “Non si è fatta abbattere. Nello staff di 22 persone che hanno assistito lei e il Principe Filippo in questo periodo non c’era un hair stylist“.

La giovane Kate Middleton è stata altrettanto brava a celare, nelle tante dirette, i rimedi casalinghi per i suoi capelli. E se all’inizio ha scelto la via più rapida, con un capello sempre semi raccolto, nelle ultime live ha deciso di cambiare. E così via di piastra arricciacapelli, per dar vita alle sue più istituzionali onde.

Tante star, straniere e nostrane, hanno svelato sui social di aver fatto tutto da sole. Tinte, tagli, acconciature, dalla frangia di Bella Hadid alla rasatura di Pink. Insomma, se lo fanno la Regina e la futura Regina, possiamo farlo davvero tutti.