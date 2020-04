Kate Middleton: i suoi prodotti di bellezza preferiti

Kate Middleton, come ogni donna, ha i suoi prodotti di bellezza preferiti, che le permettono di mantenere quella bellezza naturale per la quale è nota. Infatti la Duchessa di Cambridge punta sempre un make up nude o dai toni naturali e leggeri. Pelle luminosa e liscia grazie a prodotti per rigenerare le cellule, alla portata di tutti.

Ci sono devi veri e propri punti fermi nella beauty routine di Kate Middleton, che usa dei prodotti di bellezza noti. Si parte dal lip gloss di Clarins, per labbra polpose e brillanti, ma sempre di un colore naturale. Pare che durante le gravidanze Kate sia solita utilizzare Trilogy Rosehip Oil, un olio idratante e anti ossidante per la pelle del viso. Prima di andare a dormire, sempre per la cura del viso, la Duchessa utilizza Beauty Sleep Elixir di Beuti, con 14 oli a base vegetale, con potente anti-infiammatorio. Senza dubbio la pelle del volto è una delle ossessioni di Kate Middleton. Un ulteriore prodotto che utilizza è il tris del brand svizzero Karin Herzog, con trattamento fatto con l’ossigeno attivo 1%. Piccoli grandi trucchi per mantenere la pelle giovane e radiosa, nonostante le tre gravidanze.

Il make-up come dicevamo è sempre nude, minimal e in colori caldi. Tra i prodotti più usati dalla Middleton, troviamo lo Shimmer Brick Compact-Bronze di Bobbi Brown. Questa miscela di polveri permette di esaltare l’incarnato. Il fondotinta spray della Duchessa è sempre firmato Bobbi Brown, così come il blush, in tonalità rosa pallido. Lo stesso dicasi per il rossetto, cremoso e semi-matte, che garantisce una tenuta perfetta. Alcuni di questi prodotti sono stati utilizzati anche nel giorno delle nozze con il Principe William. Per esaltare le ciglia e gli occhi si affida a Hypnôse Mascara di Lancôme e alle Naked Palette di Urban Decay.

Per i suoi capelli e le sue onde perfette, curate dal suo hair stylist Richard Ward, la Duchessa utilizza la spazzola a forma di cuore Tangle Angel. Il risultato sono onde soffici e naturali, senza bisogno di pieghe o di piastre. Lo stesso Ward è il creatore dello shampoo e balsamo Cleanse & Condition. Il prodotto lascia i capelli lucenti e idratati grazie ai suoi estratti botanici. Sì, perché buona parte dei prodotti usati da Kate Middleton sono ecologici e ricavati da prodotti naturali.

Per la lacca la moglie del Principe William va sul classico, con il fissaggio extra strong di Elnett Satin di L’Oréal Paris. I profumi preferiti di Kate? White Gardenia Petals di Illuminum e Jo Malone Orange Blossom Cologne, entrambi floreali.