Kate Middleton: “Non chiamatemi più Kate”

Kate Middleton pare abbia mandato ad amici e parenti una mail contenente una richiesta precisa: “Non chiamatemi più Kate“. La Duchessa di Cambridge non amerebbe il diminuitivo Kate, e preferirebbe optare per il suo nome completo: Catherine. Come mai però questa richiesta ora, a 9 anni dalle nozze con il Principe William? Prove generali da Regina?

Secondo quanto riportato dai giornali inglesi, Kate, 38 anni appena compiuti, avrebbe fatto questa richiesta in vista di nuovi ruoli nella Royal Family. Infatti, se Meghan Markle e il Principe Harry hanno fatto un passo indietro, la moglie del Principe William è pronta a farne molti in avanti.

La Regina Elisabetta, che secondo indiscrezioni le avrebbe regalato le chiavi di Buckingham Palace per il compleanno, ha 93 anni. Questo significa, secondo la Legge Reale, che tra due anni, compiuti 95 anni, dovrà essere affiancata da un reggente. Il Principe Carlo quindi, seppure in una funzione limitata, salirebbe al trono, e tutti i suoi impegni passerebbero a William e Kate.

Se la Regina invece decidesse di lasciare il trono ai Duchi di Cambridge? In teoria non sarebbe possibile, dovrebbe comunque passarlo a Carlo, il quale, oggi settantenne, potrebbe adbicare subito in favore del figlio. A lungo si è parlato di questa possibilità, anche se il primogenito di Elisabetta II e Filippo non sembra intenzionato a cedere il turno sul trono, atteso per oltre cinquant’anni. La sua incoronazione a Principe del Galles è avvenuta infatti il 1° luglio 1969.

Kate Middleton è quindi pronta a nuove responsabilità, lasciandosi diminuitivi e retaggi familiari alle spalle. Il 2020 si preannuncia pieno di cambiamenti anche per lei, che pare farà a breve un importante annuncio insieme al Principe William. Il ruolo da Regina è alle porte?