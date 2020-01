Kate Middleton compie 38 anni: gli auguri della Regina Elisabetta

Kate Middleton compie 38 anni, e riceve gli auguri di compleanno social della Regina Elisabetta, il Principe Carlo e di Meghan Markle e il Principe Harry. Archiviata per qualche ora la notizia shock dell’uscita dalla Royal Family dei Duchi di Sussex, i Windsor festeggiano Kate Middleton.

La moglie del Principe William ha ricevuto gli auguri sui social da vari membri della famiglia reale. La Regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno scritto: “Auguriamo alla Duchessa di Cambridge un compleanno davvero felice“. A seguire un link per approfondire tutti gli impegni reali di Kate.

Lo stesso ha fatto il profilo ufficiale di Clarence House, in nome del Principe Carlo e di Camilla.

Kate Middleton ha ringraziato tutti per gli auguri con uno scatto su Instagram e Twitter. La foto inedita è del 2018, e fa parte del servizio fotografico dei Duchi di Cambridge per la cartolina natalizia dello stesso anno a cura di Matt Porteous.

In questo grande giorno Meghan Markle e il Principe Harry, che hanno rubato la scena alla festeggiata con la loro Megxit, hanno commentato il post di Kate con degli auguri:

“Auguriamo un compleanno davvero felice alla Duchessa di Cambridge oggi“.

Kate Middleton avrà accettato con piacere gli auguri dei cognati, o anche lei, come il resto della Royal Family, è sconvolta e delusa dalla loro decisione? Questo non lo sappiamo, ma lei e il Principe William avranno del tempo per pensarci lontano dai riflettori. Infatti secondo la rivista Life & Style il futuro re ha regalato alla moglie un viaggio a Mustique, nei Caraibi, per il suo trentottesimo compleanno.

Una piccola festa è invece stata organizzata lo scorso 5 dicembre nella loro casa di campagna a Norfolk, solo per pochi amici intimi e i genitori di Kate, Carol e Michael Middleton.