Carole, la mamma di Kate Middleton è una seconda mamma per il Principe William

Kate Middleton e il Principe William contano sull’appoggio di mamma Carole, in questo momento difficile per la Royal Family. Il Duca vede nella signora Middleton una seconda mamma, data l’assenza di Lady Diana. Un parallelo interessante tra William e Harry, dato che anche quest’ultimo vede nella madre di Meghan Markle, Doria Ragland, una figura materna di sostegno.

Il rapporto tra il Principe e Carole Middleton sembra molto forte, specie dopo gli scandali del Principe Andrea e la Megxit, che hanno scosso l’equilibrio a Palazzo. Il biografo reale Phil Dampier ha raccontato al The Sun che la madre di Kate Middleton è per la coppia fonte di forza e stabilità.

“I suoi suoceri sono diventati per William una vera famiglia, e il supporto di Carole gli ricorda quello di Diana“. Mamma e nonna, Carole è spesso dietro i Principi George, Charlotte e Louis in momenti di grande pressione per la coppia.

“Carole non solo bada spesso ai suoi nipotini quando è necessario, ma sa anche esserci restando nell’ombra“. Secondo la stampa inglese i Duchi di Cambridge hanno trascorso molto tempo nel Berkshire, dove vivono Carole e Michael Middleton, dopo la Megxit. Non solo, dopo l’annuncio pare che la signora abbia incontrato William e Harry nel cottage di Anmer Hall, di proprietà dei Cambridge, per un confronto.

Carole Middleton e Doria Ragland, due donne molto diverse in apparenza, ma molto simili nel privato. Sono infatti le madri di Kate e Meghan le vere protagoniste dietro le quinte in questo periodo. Sono loro a consigliare, guidare e supportare le due coppie, dopo la Megxit, che le ha inesorabilmente divise. Saranno proprio Carole e Doria, secondo i media, a riavvicinarli.