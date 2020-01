Lady Diana: l’amore per William e Harry in una nuova lettera inedita

Lady Diana esprime il suo amore e le sue speranza per i figli William e Harry in uno stralcio inedito di una sua lettera. A pubblicarlo il suo maggiordomo, Paul Burrell, accompagnandolo alla foto della cartolina dei tre di Natale 1995. L’uomo, al fianco di Diana dal 1987 fino alla sua morte, sostiene da sempre il Principe Harry e Meghan Markle, ed è convinto che Diana avrebbe appoggiato la Megxit.

“Amo da morire i miei ragazzi e spero che i semi che ho piantato crescano e portino forza, conoscenza e la stabilità necessarie“. Questo l’augurio di Diana per i suoi figli, nella lettera inedita della Principessa all’amico e confidente Paul Burrell. Queste parole per lui sono sinonimo dell’appoggio che la mamma avrebbe dato a Harry sulla decisione di fare un passo indietro dalla famiglia reale.

La stabilità che Diana augurava ai suoi figli Harry la troverà solo con Meghan e Archie. Di questo il maggiordomo è molto sicuro. “Sono le parole di amore incondizionato di una madre, appropriate oggi come lo erano quando sono state scritte, più di 24 anni fa“.

Diana per prima era stata la ribelle della Corona Inglese, e seppure la sua ingenuità di vent’enne al momento delle nozze con Carlo non può essere paragonata alla maturita di Meghan, per Burrell ci sono molti punti in comune.

“Meghan è una donna forte e indipendente che si è trovata a far parte della famiglia più tradizionalista di sempre, la Famiglia Reale. La Principessa Diana era cresciuta in una casa grande come Buckingham Palace, eppure si è persa anche lei“. Questo aveva raccontato lo scorso anno a Channel 5. Il maggiordomo, al fianco della Principessa scomparsa per 10 anni, precedentemente aveva lavorato anche per la Regina Elisabetta. Chi meglio di lui può conoscere le insidie a Palazzo?

“Buckingham Palace è un campo minato per chiunque vi entri per la prima volta. Non erano molto gentili con questa ragazza. Chi vorrebbe far parte di quella famiglia?“.