Megxit: mamma Doria dà forza a Meghan Markle e il Principe Harry

Secondo la stampa inglese Doria Ragland, mamma di Meghan Markle, dà molta forza a sua figlia e al Principe Harry dopo la Megxit. Pare che sia stata proprio l’insegnante di yoga a convincere la coppia a portare avanti il loro progetto di libertà. Nei giorni scorsi una fonte vicina ai Duchi di Sussex aveva rivelato al Daily Mail che il Principe Harry vede nella signora Doria una seconda madre.

“Molti l’hanno additata e snobbata, come se avesse ancora l’anello al naso” rivela una sua confidente al Daily Mail “ma è una donna molto serena e molto forte“.

La donna, dopo mesi di attacchi e critiche alla figlia, sembra si sia molto in pensiero per la salute di sua figlia, consigliando a lei e Harry di diventare finanziariamente indipendenti.

Doria Ragland viene descritta come una donna silenziosa che non cerca mai l’attenzione. Completamente opposta quindi a Thomas Markle, che nei giorni scorsi ha nuovamente rilasciato un’intervista alla tv inglese, in cerca di appoggio e di soldi dalla figlia.

“Non si fa mai fotografare, ma Doria è stata anche in Canada nelle ultime settimane per aiutare Meghan e Harry a sistemarsi. Quando non è li con loro fisicamente è al telefono. Harry la cerca costantemente”.

“Doria ha sempre insegnato a Meghan ad essere indipendente, lei certamente ha contribuito nella decisione di non prendere più soldi dalla Famiglia Reale“.

Il Principe Harry secondo i giornali inglesi ha finalmente trovato nella signora Ragland la figura materna che cercava dalla tragica morte di sua madre Diana.