Kate Middleton rompe la tradizione con l'educazione del Principe George

Kate Middleton rompe la tradizione di casa Windsor, con l’educazione del Principe George. La Duchessa e il Principe William pare infatti abbiano deciso non mandare l’erede al trono negli stessi College frequentati in passato dagli altri membri della famiglia. Niente Eton come William e Harry, e niente Gordonstoun School come il Principe Carlo. La coppia sembra indirizzata verso altre scelte.

Tutti i membri della famiglia reale britannica sono soliti svolgere i propri studi in collegi privati. Gli stessi William e Kate si sono conosciuti a Eton, dove si sono innamorati. Ora però i Duchi di Cambridge hanno deciso di infrangere la tradizione, almeno con il Principe George.

Niente Eton quindi, frequentata da mamma, papà e dal Principe Harry. Niente Gordonstoun School di Moray, in Scozia. Qui hanno studiato il Principe Filippo, Carlo, Andrea, Edoardo e Zara Tindall.

Secondo Zoe Bonser, direttrice del The Baby Show, Kate preferisce gestire autonomamente le decisioni sull’educazione dei figli. Senza pressioni quindi dalla famiglia reale.

“George ad esempio va in una scuola mista, e lei cerca di passare molto tempo con lui a casa, senza assoldare una schiera di personale.” Per il momento il Principe George frequenta la Battersea Thomas’s School. Stessa scelta per la Principessa Charlotte.

L’esperto di istruzione Murray Morrison ha dichiarato a Express: “Proprio come qualsiasi altra famiglia che sceglie una scuola, privata o statale, Kate esamina tutte le opzioni. Considera la qualità e lo stile dell’educazione che ogni scuola offre e considera altri fattori come la posizione, gli amici, la famiglia e la reputazione. Naturalmente hanno la fortuna di potersi permettere le tasse scolastiche private, che non è un’opzione per molti, ma hanno fatto la loro scelta giudicando quale scuola sarebbe il miglior ambiente per il loro bambino.”

Insomma niente influenze di parenti o amici, ma una scelta coscienziosa su cosa sarebbe meglio per il Principe George.