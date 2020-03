William e Harry: gli appelli dei Principi per il Coronavirus

Il Principe William e il Principe Harry si uniscono agli appelli contro il Coronavirus. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere il silenzio dell’erede al trono inglese a riguardo. Due linee diverse quelle dei fratelli reali, ma che mirano entrambe alla sensibilità degli inglesi. William su Twitter, Harry e Meghan Markle su Instagram, ecco cosa hanno detto.

Il Principe William ha finalmente rotto il silenzio sul problema Coronavirus, lanciando un appello e una raccolta fondi. L’erede al trono nei giorni scorsi era stato attaccato per il suo silenzio sul tema, specie dopo le esternazioni spiritose sulla vicenda, durante il viaggio in Irlanda. Così il marito di Kate Middleton registra un video, chiedendo a tutti di restare uniti e di partecipare alla raccolta fondi della National Emergencies Trust.

“Aiutate la National Emergencies Trust. che ha lanciato un appello per raccogliere fondi a favore di enti di beneficenza locali per sostenere le persone che sono in difficoltà a causa dell’epidemia di Coronavirus“. Lo scopo, come spiegato nel video messaggio, è permettere di raggiungere con assoluta celerità coloro che in questo momento hanno più bisogno di generi di prima necessità.

Un testamento per lo spirito umano, più filosofico il messaggio lanciato dal Principe Harry e Meghan Markle. “Questi sono tempi incerti. E ora più che mai, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ne abbiamo bisogno per la verità, per il supporto e per sentirci meno soli durante un periodo che ci appare spaventoso“. La coppia invita poi alla gentilezza e alla generosità, specie verso chi, come il personale medico, sta lottando per tutti. Meghan e Harry hanno aggiunto che nei prossimi giorni condivideranno con i loro followers tutti i link utili per aiutare sia nel Regno Unito che negli altri paesi.