Archie Harrison: il video del compleanno con mamma Meghan Markle

Meghan Markle e il piccolo Archie sono i protagonisti di un dolce video per il primo compleanno del royal baby. Meghan e il Principe Harry non utilizzano più per il momento il profilo Instagram Sussex Royal. Così la coppia ha concesso queste rare immagini del festeggiato per un’occasione davvero speciale. Infatti Meghan Markle sono comparsi sulla pagina Save With Stories, dove sono raccolti video di volti noti che leggono storie per bambini. L’iniziativa è organizzata da Save The Childern UK, l’associazione umanitaria a favore dei bambini, che ha lanciato questo progetto durante la quarantena.

Niente grande festa in famiglia per il piccolo Archie, ma solo una giornata con mamma e papà. Meghan Markle tiene in braccio il figlio, mentre il Principe Harry riprende. Hanno partecipato all’iniziativa solidale Save with Stories, per tenere compagnia ai tanti bambini a casa durante questa emergenza.

Meghan tenta invano di leggere Duck! Rabbit! mentre Archie vuole solo girare le pagine. Tra le risate in sottofondo di Harry e le coccole della mamma, il bambino si diverte, sorride alla telecamera, e gioca come ogni bimbo della sua età.

Un compleanno in sordina per gli standard della famiglia reale, ma un vero regalo inaspettato per i milioni di fan della coppia che speravano in una nuova foto di Archie per il suo compleanno. Una mossa inaspettata, visto il silenzio social della coppia negli ultimi due mesi. Ma sempre per una buona causa. Ancora una volta Harry e Meghan associano la loro immagine, e quella di Archie, ad un ente benefico di grande risonanza.