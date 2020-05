Kate Middleton: videochiamate con neo mamme durante l'emergenza Coronavirus

Kate Middleton non si ferma, e decide di portare avanti molti progetti da casa, e videochiama neo o future mamme che partoriscono durante l’emergenza Coronavirus. Infatti la Duchessa ha dialogato con coloro che sono appena diventate mamme o che lo diventeranno a breve, durante la crisi sanitaria. Il suo progetto sostiene le associazione che si occupano di sanità mentale in maternità. Specie durante questo momento così difficile le donne hanno bisogno di un supporto psicologico oltre che medico.

In occasione della Maternal Mental Health Awareness Week, la settimana dedicata alla salute mentale delle giovani mamme, Kate Middleton con l’ausilio di Zoom si è collegata con gli ospedali. Ha parlato con mamme, papà, medici, infermieri, psicologi e tutto per porre l’attenzione su questa delicata questione. La depressione post parto è un problema reale, sottolinea la Duchessa, e non va sottovalutata, specie in questo periodo. L’emergenza Coronavirus rende più difficile visite di controllo, degenze e gli stessi parti. Si richiede un’attenzione maggiore del solito, e la situazione per le donne in gravidanza può risultare ancora più stressante.

Armata di sorrisi e consigli per i neo genitori, Kate Middleton ha parlato con dolcezza ma anche con grande fermezza. Fin dal primo giorno di lock down Kate e William hanno voluto porre l’attenzione sull’effetto psicologico che tutto ciò comporta su famiglie, giovani e anziani soli. La coppia infatti ha deciso di collaborare con il programma di assistenza per la salute mentale ideato dal governo inglese in era Covid-19.

Tanti i commenti positivi per Kate Middleton, che ha pubblicato un estratto di queste videochiamate sui social. Anche Meghan Markle la scorsa settimana aveva fatto qualcosa di simile, collegandosi in videochiamata con un’ associazione che assiste le donne nel reinserimento nel mondo del lavoro.